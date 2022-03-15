«Атака велась с целью геноцида». В Донецке объявлен траур после удара по центру города

СК РФ завел дело после гибели более 20 человек в Донецке после удара ракетой «Точка-У»

Украинские военные 14 марта ударили по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У", снабженной кассетной головной частью. Ракету удалось сбить, но из-за падения обломков, по данным СК России, погибли 23 человека, а еще 18 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта в ДНР днем траура по погибшим.

По данным Минобороны России, 14 марта около 11.30 мск с территории, подконтрольной Киеву, был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу Донецка.

"Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск", - сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.

В результате ракетного удара, согласно последним данным, погибли 23 человека, не менее 18 получили ранения, сообщили в СК России.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. В Народной милиции ДНР уже назвали произошедшее терактом и сообщили, что «атака велась с целью геноцида».

Заместитель министра здравоохранения ДНР Александр Левченко заверил, что у республики достаточно донорской крови. Он добавил, что сейчас проводится поквартирный обход, так как в жилом секторе есть пострадавшие в результате удара ВСУ по центру Донецка.

"На месте удара работают 14 бригад скорой медицинской помощи. В лечебных учреждениях развернуты дополнительные операционные, привлечены все смены хирургов, травматологов, - указал он. - Справляемся".

"Точка-У" несла кассетный заряд

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "Точка-У" несла кассетный заряд". По его словам, "если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв".

"Точку-У" удалось сбить, но даже обломки принесли такие повреждения, и самое страшное - это гибель гражданского населения. В районе банкомата люди просто стояли в очереди, стояли на остановке… Среди погибших есть дети", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что силы ДНР сбили уже более 15 ракет "Точка-У". "Даже в 2014-2015 годах "Точка У", когда по нам использовалась, [украинские военные] не заряжали именно кассетного типа боеприпасами", - заявил он.

По данным ТАСС, обломки ракеты упали, в частности, около отделения Центрального республиканского банка, где в тот момент находились десятки людей.

По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, точное количество погибших и пострадавших назвать трудно.

Как заявил представитель Минобороны РФ Конашенков, кассетный боеприпас в ракете "Точка-У" доказывает, что целью удара было убийство максимально большого количества мирных жителей Донецка.

Он подчеркнул, что "применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением".

По его словам, решение на применение ракеты "Точка-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством ВСУ в Киеве.

Траур по погибшим

Глава ДНР дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура по погибшим в центре Донецка.

"Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления, я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", - сказал Пушилин.

При этом он отметил, что наступательная операция сил ДНР начинает ускоряться. Глава ДНР заверил, что объект, откуда была выпущена ракета, будет обнаружен и уничтожен.

По его словам, "Точка-У" была запущена с территории Донецкой области, которая пока находится под контролем ВСУ.

"Безусловно, это [запуск ракеты] из той части бывшей Донецкой области, которая нами еще не контролируется. Огневые точки поражаются каждый день и каждую ночь, однако такое количество вооружения, которое было стянуто за последние месяцы, впечатляет", - сказал он.

Реакция Кремля

"Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной вооруженными силами Украины", - заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что все планы российского руководства по проведению спецоперации на Украине "будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме".

В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели жителей ДНР в результате обстрела Донецка.

Использование кассетных боеприпасов запрещено в большинстве стран мира. Они подписали договор, который запрещает использование, передачу и накопление таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных частей, каждая массой не более 20 кг. Конвенция по кассетным боеприпасам была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине, а вступила в действие 1 августа 2010 года. По состоянию на февраль 2022 года 123 государства подписали соглашение, а 110 - ратифицировали его. Россия и Украина не подписали конвенцию, равно как и США, Китай, Индия, Пакистан, Белоруссия и ряд других государств.

Дарья Клестер