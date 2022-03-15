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Рогозин объяснил, от чего зависит решение России по сотрудничеству на МКС с Западом

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Дмитрий Рогозин перед пуском ракеты на стартовой площадке космодрома Байконур, 6 июня 2018 года
Дмитрий Рогозин перед пуском ракеты на стартовой площадке космодрома Байконур, 6 июня 2018 года.
Источник изображения: РИА Новости, Алексей Филиппов

Глава «Роскосмоса» вновь напомнил западным партнерам, что решение об участии в программе МКС после 2024 года еще не принято, и пояснил, от чего это зависит. Ранее он отмечал, что без России «станция обречена».

«Роскосмос» озвучит окончательную позицию по срокам, в которые завершится участие России в программе Международной космической станции, когда получит от западных партнеров — NASA, ESA и CSA — ответ на требование отменить санкции против предприятий госкорпорации.

«Мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции», — написал Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

Свое требование руководитель «Роскосмоса» озвучил в субботу, сопроводив пост об этом картой, составленной, по его словам, американскими учеными и показывающей, «что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России». Рогозин также предложил подумать над вопросом: на кого может «приводниться» или «приземлиться» 500-тонная Международная космическая станция?

Глава госкорпорации не в первый раз говорит, что западные санкции способны повлечь «неконтролируемый сход с орбиты» и падение МКС на Европу, США, Индию либо Китай. Впрочем, то, что Россия может выйти из программы, тоже обсуждают достаточно давно. Альтернативой должна стать национальная ОС, основой которой среди прочего выступят модули, изначально созданные для международной станции. Есть вероятность, что первый запустят уже в 2026 году.

Специалисты NASA, в свою очередь, изучают способы удержания МКС на орбите и без участия Москвы, но пока от сотрудничества не отказываются.

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Страны
Индия
Канада
Китай
Россия
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Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
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