Минобороны РФ предлагает возмещать семьям погибших военных расходы на поездку на опознание

В законопроекте также уточняется, что документ вступит в силу в день его официального опубликования

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Российской Федерации предлагает оплачивать расходы на перевозку членов семей погибших военнослужащих к месту опознания. Об этом говорится в проекте постановления военного ведомства, опубликованном в понедельник на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, в постановление правительства "О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества" будет добавлен абзац следующего содержания: "двух членов семьи (близких родственников) погибшего (умершего) военнослужащего, вызываемых для его опознания, - от места их жительства (пребывания) к месту опознания военнослужащего и обратно".

В законопроекте также уточняется, что подписанный документ вступит в силу в день его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.