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Военное обозрение

После удара по Яворовскому полигону у прибывших на Украину наемников пропало желание воевать

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Источник изображения: topwar.ru

Яворовский полигон, находящийся в 25 км от польской границы, служил перевалочным пунктом для иностранных наемников, приехавших на Украину "воевать с русскими". Это следует из сообщения американского журналиста Нолана Питерсона.

Журналист из США Нолан Питерсон сегодня сообщил, что российские ВКС нанесли "массированный" удар по перевалочному пункту для иностранных наемников, находящийся во Львовской области. Таким образом можно констатировать, что речь идет об Яворовском полигоне, куда сегодня пришелся удар высокоточным оружием. Украинские СМИ сообщают уже о 30 ракетах, хотя изначально сообщали о восьми.

Кстати, российский удар по полигону привел к тому, что у уже прибывших на Украину наемников резко пропало желание воевать. Как сообщает все тот же Питерсон, из 200 боевиков желание участвовать в боевых действиях выразили всего 30 человек, остальные отказались. По данным американского журналиста, боевики жалуются на кончающуюся еду и воду, нехватку боеприпасов, а самое главное - на отсутствие благ западной цивилизации. Как подчеркнул Питерсон, в рядах боевиков мрачные настроения, и российский удар радости им тоже не принес.

При этом журналист отмечает, что его собеседник является хорошо обученным ветераном американского спецназа с опытом боев в Афганистане.

Ранее Львовские власти сообщили, что жертвами ракетного удара стали 35 человек и еще 134 получили ранения, среди которых якобы были иностранные инструкторы. В Пентагоне, в свою очередь, данное заявление опровергли, подчеркнув, что все американские военные давно покинули территорию Украины. Возможно, что киевские власти пытались выдать за инструкторов обычных наемников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Украина
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