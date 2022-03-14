Минобороны РФ заявило, что определяет страну Восточной Европы, которая поставила Украине комплексы "Игла"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России выясняет, какое государство Восточной Европы поставило Украине переносные зенитные ракетные комплексы "Игла".

Очередная партия этих комплексов изъята российскими военными в Херсонской области, сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы", - заявил он.

Российский ПЗРК "Игла" предназначен для прикрытия войсковых подразделений, военных и гражданских объектов от непосредственных воздушных атак самолетов тактической авиации (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков), боевых вертолетов огневой, а также для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс поставляется на экспорт.

"Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла". Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами", - сказал Конашенков.

"В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам", - сказал Конашенков.

"Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях. Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины", - сказал Конашенков.