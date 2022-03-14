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Военное обозрение

Зарубежная пресса: Армия РФ помогла Сирии сохранить свою государственность, теперь сирийская армия может помочь ей на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Зарубежные журналисты, политики и эксперты реагируют на информацию о том, что президент России Владимир Путин выразил согласие на задействование добровольцев с Ближнего Востока для освобождения территории Донбасса. Напомним, что власти стран Запада ранее заявляли о том, что своих военнослужащих на Украину они отправлять не намерены, зато дают «зелёный свет» «тем добровольцам, которые пожелают помочь украинской армии». Желание, как выяснилось, изъявили представители Британии, Хорватии, Польши, Латвии, США, других стран. Одновременно с этим Госдеп предусмотрительно выпустил директиву о том, что все граждане США перед отправкой на Украину, должны написать завещание и оформить особую страховку.

Владимир Путин в ходе беседы с министром обороны Сергеем Шойгу отметил, что нужно помочь добровольцам с Ближнего Востока добраться до Донбасса и Украины. Речь уже на сегодняшний идёт примерно о 16 тыс. человек.

В европейских медиа, комментируя ситуацию, опасаются того, что вооружённые лица с Ближнего Востока могут «навести контакты» с теми беженцами, которые уже находятся на территории стран Европейского союза. Опасение состоит в том, что в самом Евросоюзе ни один чиновник и высокопоставленный представитель правоохранительных органов толком не знает, какой процент переселенцев из Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана, Сомали и других стран Азии и Африки придерживаются радикальных взглядов и готовы всерьёз спросить с Европы за то, что войска НАТО в своё время сделали с их странами.

Британская BBC пишет о том, что «в состав отрядов из Ближнего Востока могут войти и профессиональные войска – части сирийской правительственной армии». В материале напоминают, что Москва является давним союзником Сирии, а президент Путин – ключевым партнёром сирийского президента Асада.

Западная пресса пишет, что при учёте того, что армия РФ помогла Сирии сохранить свою государственность, теперь армия Сирии способна помочь ей на Украине.

При этом цитируется заявление Зеленского, назвал тех, кто собирается приехать с Ближнего Востока на Украину для участия в боевых действиях, «отморозками». А в отношении наёмников из стран НАТО, включая США, глава киевского режима себе таких заявлений, по понятным причинам, не позволяет.

Ранее о возможном появлении на Украине вооружённых формирований из Сирии, Ливана и других стран Ближнего Востока писала газета The Wall Street Journal.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
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