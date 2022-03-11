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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ назвало сообщения об ударе по больнице в Мариуполе информационной провокацией Киева

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные заявили, что не наносили удар по больнице в Мариуполе, назвали сообщения по этому поводу информационной провокацией властей Украины.

"Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла", - сказал в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Якобы имевший место авиаудар - полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - сказал он.

Конашенков назвал сообщения о нанесении 9 марта российской авиацией удара по мариупольской больнице "информационной провокацией киевского режима".

Он сообщил, что 9 марта Минобороны России объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации жителей Мариуполя.

"Мы неоднократно ранее заявляли, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу 3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами", - сказал Конашенков.

"Здание больницы из-за выгодного тактического расположения - близко к центру города - переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов". Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольные Киеву, так и в контролируемые Донецкой народной республикой районы", - сказал Конашенков.

"Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей: заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка, но не экспертов", - сказал Конашенков.

"Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания. Подчеркну, что все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями. Мы неоднократно предупреждали, что по мере сжатия кольца количество провокаций нацистов будет нарастать. Бежать им оттуда уже некуда", - сказал Конашенков.

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