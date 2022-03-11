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Раскрыты сроки запуска модуля российской орбитальной станции

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Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» во время стыковки с Международной космической станцией (МКС) 29 июля 2021 года
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» во время стыковки с Международной космической станцией (МКС) 29 июля 2021 года.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Roscosmos

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил будущее российской орбитальной станции. Он предположил, что первый модуль станции могут запустить в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с депутатами Государственной Думы от ЛДПР Рогозин сообщил, что первый модуль могут запустить в 2026 году. «Сейчас, я считаю, если сильно поднапрячься, то в 26-м году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту», — отметил он.

В феврале исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о переработке мусора на орбите. На борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируют организовать переработку отработавших спутников.

В январе Дмитрий Рогозин сообщил, что РОСС будет работать в интересах национальной безопасности.

В ноябре 2021 года глава «Роскосмоса» раскрыл планируемые названия новых модулей РОСС. Он отметил, что модули будут названы в честь российских регионов. Ранее в том же месяце он сообщил, что специалисты госкорпорации начали разрабатывать эскизный проект орбитальной станции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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