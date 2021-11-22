Специалисты Роскосмоса разработают эскизный проект новой орбитальной станции

Специалисты «Роскосмоса» начали разрабатывать эскизный проект новой орбитальной станции. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Рогозин в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась на YouTube-канале Roscosmos Media.

Задача по выполнению разработки поручена сотрудникам РКК «Энергия». Рогозин отметил, что новый объект будет выполнен с использованием передовых технологий.

«Буквально на этой неделе, которая сейчас заканчивается, мы дали поручение корпорации "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта российской орбитальной служебной станции», — сообщил Рогозин.

В эфире программы Рогозин также рассказал о разработке противоспутникового оружия в России. «Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», — заявил глава «Роскосмоса». Он подчеркнул, что в современных условиях противоспутниковое оружие — это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, чтобы быть в состоянии защитить себя.

Марина Совина