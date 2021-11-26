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Раскрыты названия модулей новой российской орбитальной станции

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте раскрыл планируемые названия новых модулей перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, они будут названы в честь российских регионов.

«У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать Крымом, Калининградом, Сахалином, Сибирью, Уралом, Арктикой, Курилами, Кавказом, Большой Волгой, Золотым Кольцом и т.п.», — написал глава «Роскосмоса» в ответ на сообщение одного из пользователей.

Ранее Дмитрий Рогозин спрогнозировал сроки появления интернета из космоса в России. Он отметил, что его позволит получать программа «Сфера» в 2024 году. По словам гендиректора государственной корпорации, уже были получены первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В 2022 году на «Сферу» будет выделено еще семь миллиардов рублей.


Марина Совина

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Страны
Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
ИТ
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