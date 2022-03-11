Космонавт Роскосмоса заявил, что ситуация в мире не повлияла на обстановку на МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков объяснил это тем, что на борту МКС космонавты занимаются научной работой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Политическая обстановка в мире не сказалась на отношениях космонавтов, работающих на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил на открытой встрече в парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

"Между космонавтами [на МКС] современная политическая обстановка не внесла никаких корректив. Мы в первую очередь профессионалы. <...> У нас всегда, несмотря на то, что происходило в мире, <...> были хорошие отношения, потому что мы делаем то, что нам положено делать: занимаемся научной работой на борту МКС", - сказал Кудь-Сверчков, отвечая на вопрос о том, как сказалась политическая обстановка на отношениях космонавтов на МКС.

Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.