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ТАСС

Космонавт Роскосмоса заявил, что ситуация в мире не повлияла на обстановку на МКС

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Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС
Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС.
Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков объяснил это тем, что на борту МКС космонавты занимаются научной работой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Политическая обстановка в мире не сказалась на отношениях космонавтов, работающих на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил на открытой встрече в парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

"Между космонавтами [на МКС] современная политическая обстановка не внесла никаких корректив. Мы в первую очередь профессионалы. <...> У нас всегда, несмотря на то, что происходило в мире, <...> были хорошие отношения, потому что мы делаем то, что нам положено делать: занимаемся научной работой на борту МКС", - сказал Кудь-Сверчков, отвечая на вопрос о том, как сказалась политическая обстановка на отношениях космонавтов на МКС.

Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
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