Чемезов заявил, что операция РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс и на Россию

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал операцию на Украине вынужденной мерой, поскольку, по его словам, Украина готовила силовую операцию в Донбассе и нападение на Россию.

"Мы живем в непростое время, но то что произошло - это вынужденная мера, которую мы должны были совершить", - сказал Чемезов на встрече с коллективом госкорпорации "Ростех". Кадры этой встречи есть в распоряжении "Интерфакса".

"И если бы мы это не сделали, то сегодня уже все военные действия происходили бы на нашей территории, и гибли бы не только военнослужащие, но и гражданское население, наши с вами соотечественники", - заявил Чемезов.

"Военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию", - сказал Чемезов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Многие страны ввели против России санкции.