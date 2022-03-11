Войти
Интерфакс-АВН

Чемезов заявил, что операция РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс и на Россию

398
0
0
С.Чемезов
С.Чемезов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал операцию на Украине вынужденной мерой, поскольку, по его словам, Украина готовила силовую операцию в Донбассе и нападение на Россию.

"Мы живем в непростое время, но то что произошло - это вынужденная мера, которую мы должны были совершить", - сказал Чемезов на встрече с коллективом госкорпорации "Ростех". Кадры этой встречи есть в распоряжении "Интерфакса".

"И если бы мы это не сделали, то сегодня уже все военные действия происходили бы на нашей территории, и гибли бы не только военнослужащие, но и гражданское население, наши с вами соотечественники", - заявил Чемезов.

"Военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию", - сказал Чемезов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Многие страны ввели против России санкции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Похожие новости
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
18.06.2015
Высота и точность
13.05.2015
Путин: вопрос импортозамещения является одним из важнейших для ОПК
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
21.07.2014
Суперсовременная техника нуждается в высококлассном обслуживании
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены