Минобороны РФ предлагают создать внебюджетный фонд помощи для дополнительных выплат раненным военнослужащим и семьям погибших

Министру обороны Российской Федерации генералу армии С. К. Шойгу.

Уважаемый Сергей Кужугетович!

Ветераны финансовой службы Вооруженных Сил с чувством глубокого сопереживания и уверенности в достижении поставленных целей следят за проведением специальной военной операции по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Видим и знаем о принятых Верховным Главнокомандующим и лично Вами мерах по обеспечению социальной поддержки раненых воинов и семей погибших военнослужащих, обеспечении их страховыми и иными выплатами.

Вместе с тем, мы, находящиеся в запасе и отставке военные финансисты, хотим внести свой посильный материальный вклад в это благородное дело. Уверены, что оно явится дополнительным свидетельством нашей душевной моральной поддержки, фактом глубокого уважения и благодарности солдатам и офицерам, выполняющим боевые задачи в тяжелейших условиях, принося в жертву свое здоровье и даже жизнь ради сохранения ее для мирных жителей и обеспечения безопасности нашей страны.

Просим Вас поручить соответствующим должностным лицам в возможно короткий срок создать в Минобороны внебюджетный фонд помощи с зачислением в него добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц для дополнительных выплат раненным военнослужащим и семьям погибших. Необходимые банковские реквизиты просим срочно сообщить через средства массовой информации.

С полной уверенностью считаем, что к нашей инициативе присоединятся и другие ветеранские организации Вооруженных Сил Российской Федерации, а также кадровые офицеры и все неравнодушные граждане, кому дорог мир и безопасность нашего народа и государства.

Председатель Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов военной финансово-экономической службы» генерал-полковник в отставке В.В. Воробьев