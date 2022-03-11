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Минобороны РФ предлагают создать внебюджетный фонд помощи для дополнительных выплат раненным военнослужащим и семьям погибших

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министру обороны Российской Федерации генералу армии С. К. Шойгу.

Уважаемый Сергей Кужугетович! 

Ветераны финансовой службы Вооруженных Сил с чувством глубокого сопереживания и уверенности в достижении поставленных целей следят за проведением специальной военной операции по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. 

Видим и знаем о принятых Верховным Главнокомандующим и лично Вами мерах по обеспечению социальной поддержки раненых воинов и семей погибших военнослужащих, обеспечении их страховыми и иными выплатами. 

Вместе с тем, мы, находящиеся в запасе и отставке военные финансисты, хотим внести свой посильный материальный вклад в это благородное дело. Уверены, что оно явится дополнительным свидетельством нашей душевной моральной поддержки, фактом глубокого уважения и благодарности солдатам и офицерам, выполняющим боевые задачи в тяжелейших условиях, принося в жертву свое здоровье и даже жизнь ради сохранения ее для мирных жителей и обеспечения безопасности нашей страны. 

Просим Вас поручить соответствующим должностным лицам в возможно короткий срок создать в Минобороны внебюджетный фонд помощи с зачислением в него добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц для дополнительных выплат раненным военнослужащим и семьям погибших. Необходимые банковские реквизиты просим срочно сообщить через средства массовой информации. 

С полной уверенностью считаем, что к нашей инициативе присоединятся и другие ветеранские организации Вооруженных Сил Российской Федерации, а также кадровые офицеры и все неравнодушные граждане, кому дорог мир и безопасность нашего народа и государства. 

Председатель Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов военной финансово-экономической службы» генерал-полковник в отставке В.В. Воробьев 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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