Самолёт ТВРС-44 получил название «Ладога»

Как сообщило 9 марта 2022 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 5 марта Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел совещание по текущей ситуации в отрасли гражданского авиастроения. В мероприятии приняли участие руководители основных интегрированных структур авиационной отрасли.

Проектное изображение турбовинтового регионального пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога" разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) (с) УЗГА (via Олег Пантелеев / "Взлет" )

Основной темой обсуждения стали вопросы импортозамещения комплектующих. Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы. Важнейшим условием осуществления этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8. Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок - в ближайшие 12-14 месяцев.

Также в рамках встречи обсуждались отраслевая кооперация в контуре ЕАЭС, а также проекты L-410, "Байкал" и ТВРС-44. По поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, среди конструкторского и инженерного состава ТВРС-44 был проведён конкурс на название этого самолёта. Новая 44-местная машина получит знакомое и родное для всех россиян имя - "Ладога".

Справочно: В ходе совещании по теме авиастроения, которое прошло 20 января в Воронеже в рамках рабочей поездки председателя Правительства Михаила Мишустина соответствующее поручение было дано после доклада замглавы Минпромторга России Олег Бочарова о работе над новыми моделями гражданских самолётов.

Со стороны bmpd напомним, что ТВРС-44 - турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, разрабатываемый екатеринбургским АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) на основе созданного еще в социалистические времена, но так и не успевшего пойти в серию чехословацкого самолета L-610. Самолет ТВРС-44 предполагается к оснащению в базовом варианте российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-02 разработки "ОДК-Климов", значительную часть узлов и комплектующих планируется взять от уже ранее освоенных в России в производстве самолетов других типов. Серийное производство самолета ТВРС-44, теперь получившего название "Ладога", планировалось начать в 2025 году, однако, по последним заявлениям УЗГА, сейчас датой его начала называется 2027 год.