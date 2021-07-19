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Разработка модифицированного турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ-02

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Как сообщило АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, в составе Госкорпорации Ростех), входящее в его состав санкт-петербургское АО "ОДК-Климов" получило техническое задание на создание двигателя ТВ7-117СТ-02 для турбовинтового регионального самолета (ТВРС-44). который разрабатывается Уральским заводом гражданской авиации (АО "УЗГА"). На данный момент ведутся предконтрактные работы. Начать серийное производство новых силовых установок планируется в 2025 году.

Опытный образец двигателя ТВ7-117СТ-01 на стенде АО "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Модификация двигателя будет создана на основе проходящего сертификацию двигателя ТВ7-117СТ-01 для пассажирского Ил-114-300, который совершил свой первый полет в декабре 2020 года. Новая силовая установка будет иметь мощность на взлетном режиме 2400 л.с. и сниженный расход топлива. В отличие от базового двигателя ТВ7-117СТ-02 получит замкнутую масляную систему и новый самолетный генератор с более высокой частотой вращения для снижения веса.

Другими отличиями новой силовой установки станут электрический запуск вместо воздушного (будет применен современный стартер-генератор), а также обновленные обвязка, электрическая система, конструкции блока автоматического регулирования и контроля. Кроме того, узлы крепления двигателя будут адаптированы под подвеску на самолете.

"Реализуемый проект отвечает двум глобальным целям - способствует развитию отечественных компетенций в области гражданского самолетостроения и закрытию потребностей страны в региональной авиации. Первые опытные образцы для предварительных испытаний мы планируем изготовить к середине 2023 года, а в конце 2023 года - поставить двигатели на ТВРС для проведения летных испытаний. Серийное производство ТВ7-117СТ-02 планируется начать в 2025 году", - отметил генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев.

ТВРС-44 - турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших самолетов государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Як-40, Ан-26Б-100), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300) разработки. Создается Уральским заводом гражданской авиации.

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