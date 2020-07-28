Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610

На веб-ресурсе www.aviaport.ru известный участник leutenant выложил небезынтересную презентацию проекта турбовинтового регионального самолета ТВРС, предлагаемого екатеринбургским АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) на основе разрабатывавшегося еще в социалистические времена чехословацкого самолета L-610. Самолет ТВРС предполагается к оснащению в базовом варианте российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки "ОДК-Климов", значительную часть узлов и комплектующих планируется взять от уже ранее освоенных в России в производстве самолетов других типов.

Основные конструкционные отличия предлагаемого АО "Уральский завод гражданской авиации" турбовинтового регионального самолета ТВРС от чехословацкого самолета L-610G (с) слайд презентации АО "Уральский завод гражданской авиации"

Напомним, что в целом предлагается, что самолет ТВРС вместимостью 40 пассажиров должен будет занять нишу между уже "собираемым" в России на УЗГА 19-местным самолетом L-410 и разрабатываемым сейчас 64-местным самолетом Ил-114-300. В октябре 2019 года сообщалось, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планировало добиться выделения из федерального бюджета 20-25 млрд рублей на опытно-конструкторские работы (ОКР) на проекту ТВРС на основе L-610.

Cама программа создания 40-местного двухдвигательного турбовинтового регионального самолета L-610, планировавшегося для замены самолетов Ан-24 в советском "Аэрофлоте", осуществлялась чехословацким авиационным заводом Let в Куновицах в сооответствии с двухсторонним межправительственным соглашением 1976 года между СССР и ЧССР. Для L-610 на чехословацком двигателестроительном предприятии Motorlet велось создание нового турбовинтового двигателя Walter М602 в классе мощности 1800-2000 л.с. Всего в 1988-1990 годах было построено четыре летных прототипа самолета L-610, два опытных образца для наземных испытаний и 34 двигателя М602, однако вследствие развала социалистического лагеря программа L-610 утратила смысл. Попытки продолжить развитие самолета в "вестернизированном" варианте L-610G с двигателями General Electric CT7-9D (построено два летных прототипа в 1992 и 1997 годах) также не получили развития (хотя сейчас именно вариант L-610G фигурирует в презентации УЗГА в качестве основы для ТВРС). В 1998 году программа самолета L-610 в Куновицах была окончательно закрыта. В 1998-2001 годах попытку ревитализации проекта L-610G в качестве грузового самолета под обозначением Ayres 7000 предприняла небольшая американская компания Ayres, однако быстро потерпела банкротство и вышла из бизнеса. Чешский завод Let (затем Aircraft Industries), влачивший жалкое существование, также обанкротился и начал переходить из рук в руки, пока не был приобретен российской УГМК.

Газета "Коммерсантъ" в декабре 2019 года в материале Германа Костринского "Региональному самолету ищут цену" сообщала о проблемах программы создания ТВРС:

Российский региональный самолет ТВРС на 44-48 мест, создаваемый на базе чешского L-610, будет стоить для авиакомпаний $12-14 млн. Региональные перевозчики считают цену слишком высокой: они не готовы брать машины дороже $10 млн и просят дополнительной господдержки, например, программ trade-in. Эксперты указывают, что при ограниченном спросе в сегменте ТВРС столкнется с серьезной конкуренцией со стороны Bombardier, ATR и китайских машин.

Самолет ТВРС, разрабатываемый Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на базе чешского двухмоторного турбовинтового L-610, будет стоить около $14 млн, рассказали источники "Ъ" в авиаотрасли. Такую сумму называли представители предприятия на встречах с перевозчиками. В УЗГА утверждают, что цена серийного самолета не превысит $12 млн при стоимости самолетов конкурентов в $15 млн.

Источники "Ъ" в отрасли считают и нижнюю планку слишком высокой. "Коллеги с трудом отбивают лизинговые платежи по 19-местным самолетам L-410 за $5 млн. Изделие дороже $10 млн нам вряд ли будет интересно",- говорит собеседник "Ъ" в отрасли. Источники "Ъ" в региональных авиакомпаниях рассчитывают на новые программы господдержки для ТВРС. К примеру, речь идет о trade-in, по которому появилась бы возможность получить новые машины, сдав на утилизацию Ан-24, Ан-26 и Як-40.

L-610 способен перевозить 4 тонны груза на 2700 км. ТВРС сможет перевозить 5 тонн на 3300 км, максимальный взлетный вес - 17 тонн. Производитель предполагает оснащать ТВРС двумя двигателями ТВ7-117СТ-01 (модификация мотора, разработанного под более тяжелый Ил-114-300) или двумя канадскими PWC-127. Самолет займет нишу между 19-местным L-410 и 64-местным Ил-114-300 (каталожная цена - $16-20 млн).

По словам собеседников "Ъ", в России эксплуатируется около 235 региональных самолетов, из которых 112 (48%) - отечественные. "Ан-28, Як-40, Ан-24 и Ан-26 эксплуатируются уже 28-49 лет и будут списаны до 2030 года. В качестве замены для Ан-28 УЗГА производит 19-местный L-410. А вот замены в классе 30-50 мест нет - Ил-114-300, ввод которого в эксплуатацию заявлен в 2023 году, в этом сегменте неэффективен",- считает источник на одном из предприятий авиапрома. Собеседник "Ъ" на рынке утверждает, что для окупаемости программы нужно продать не менее 250-300 самолетов. "Надо учитывать, что около 20% рынка заберет себе Ил-114-300, который планируют запускать примерно в то же время",- уточняет он.

Президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков считает сомнительной целесообразность проекта, так как доля рынка пассажирских авиаперевозок на турбовинтовых самолетах на 40-50 кресел составляет около 1% и снижается. Utair на региональных линиях эксплуатирует 15 судов ATR 72-500.

В УЗГА отмечают, что производство ТВРС может быть развернуто в Екатеринбурге, где ведется сборка L-410 и четырехместного ДА-42Т (российская версия австрийского Diamond). Рассматриваются также заводы ОАК и "Вертолетов России". "Предварительные переговоры с потенциальными российскими заказчиками позволяют рассчитывать на реализацию более 100 самолетов L-610 в первые годы. Кроме того, переговоры проведены с потенциальными иностранными заказчиками, и мы рассчитываем на поставку нескольких десятков L-610 за рубеж в тот же период",- говорят на заводе. Разработка машины началась в первом квартале 2019 года, завершен аванпроект. Как рассказывал "Ъ" 21 октября, Минпромторг оценивает доработку чешского проекта в 20-25 млрд руб., которые выделят из федерального бюджета.

Глава Infomost Борис Рыбак считает, что создание экономически эффективного регионального самолета - неординарная и сложная задача, учитывая ограниченный спрос и высокую конкуренцию. "За последние десятилетия это удавалось только канадскому Bombardier и франко-итальянской ATR",- отмечает эксперт. Он добавляет, что в том же сегменте работает китайская Xian Aircraft Industrial Corporation, производящая относительно недорогой 60-местный MA60.

(с) слайды презентации АО "Уральский завод гражданской авиации"