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ЦАМТО

МО РФ публикует документы, свидетельствующие о подготовке Украиной наступления на Донбасс в марте этого года

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Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе.
Источник изображения: © Фото пресс-центра штаба операции Объединенных сил

ЦАМТО, 9 марта. В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины.

Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года.

В частности, Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.

Приказ "Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины".

Ниже приведено заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова по этому вопросу.

"Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе.

Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове.

В соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Обращаю внимание, целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации.

Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить "наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией".

Заместителю командующего нацгвардией по кадрам приказано организовать "действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование".

При этом важно обеспечить "разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач".

Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения "боевых специальных задач" нацгвардейцев, показавших "неудовлетворительные" результаты психологического тестирования по критерию "готовности к риску".

Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе.

На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы "политико-дипломатическим путем".

Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений.

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года.

Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине".

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