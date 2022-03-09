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Интерфакс-АВН

Зеленский выступает за гарантии безопасности Украине со стороны соседей и ведущих стран

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на брифинге в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на брифинге в Киеве.
Источник изображения: © REUTERS / Ukrainian Presidential Press Ser

Киев. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Украина готова к заключению любых договоров о гарантиях безопасности со всеми странами-соседями, в том числе с Россией, и с участием ведущих государств мира - США, Франции, Германии, а также Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия тоже среди этих государств, потому что Россия - наш сосед", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщается на сайте главы государства.

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