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Интерфакс-АВН

Новак: российские военные взаимодействуют с украинскими специалистами на Запорожской АЭС

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Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Новак: сообщения о том, что российские военные проводили атаки на Запорожскую АЭС не соответствуют действительности, являются "фейками"

Новак заявил об имеющихся сведениях о том, что готовится провокация относительно ГТС Украины - против газоперекачивающих станций

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Сообщения о том, что российские военные проводят атаки на Запорожскую АЭС, не соответствуют действительности, являются "фейками", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24" (ВГТРК).

"Хотел бы также прокомментировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Сегодня раздуваются различные фейки, что Российские Вооруженные Силы атакуют Запорожскую АЭС. Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал он.

"Это просто неправда. Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции. Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС", - подчеркнул Новак.

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Страны
Россия
Украина
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