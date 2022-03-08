Президент Казахстана призвал найти новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана.

Нур-Султан. 7 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, отметили в пресс-службе.

Штайнмайер "изложил известную позицию Европейского Союза в отношении причин неожиданного решения российского руководства начать военную кампанию в Украине, что привело к гуманитарной катастрофе в этой стране", говорится в сообщении.

"Касым-Жомарт Токаев заявил, что все государства должны строго придерживаться норм и принципов Устава ООН. Как считает президент, украинский кризис по своему происхождению довольно сложный, тем не менее следует изыскивать новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликтной ситуации, чтобы не нанести дальнейший ущерб мирному населению и не допустить полного разрушения гражданской инфраструктуры на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.