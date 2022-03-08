Минобороны РФ рассказало еще о трех участниках специальной военной операции на Украине

Стало известно еще о трех российских военнослужащих, проявивших настоящее мужество и высочайший профессионализм в ходе специальной военной операции на Украине. Двое из них - офицеры, один - сержант-контрактник. Двое служат в Сухопутных войсках, один - в ВДВ. Этих людей объединяет не только принадлежность к Российской армии, но и истинное понимание воинского долга. Кто же эти люди?

Уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко 27 февраля выполнял боевую задачу в районе города Сумы. Вместе с подчиненными попал в засаду, устроенную украинскими националистами. В ходе ожесточенного боя благодаря отличным профессиональным навыкам расчет майора Величко уничтожил две боевые бронированные машины и около двадцати националистов.

Во время прорыва с боем из окружения бронетранспортер, в котором находился офицер, был выведен из строя выстрелом из гранатомета. Несмотря на контузию и ранение, Величко организовал эвакуацию экипажа из горящего БТР. А затем сумел вывести группу российских военнослужащих из окружения и из-под удара украинских националистов. При этом не допустил потерь среди личного состава.

Уроженец Курской области, заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Андрей Шатохин 25 февраля совершал марш на многоцелевом тягаче МТЛБ в ходе блокирования противника в районе Харькова. У населенного пункта Черкасские Тишки из проезжающего мимо гражданского автомобиля внезапно выскочил боец украинского националистического батальона. Он сумел произвести выстрел из ручного противотанкового гранатомета, попав в российскую боевую машину.

Гвардии сержант Шатохин, находящийся рядом с командиром мотострелковой роты гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Борисовым, заметил националиста и за считанные секунды до его выстрела закрыл своим телом командира. Отважный боец остался жив, но получил тяжелое ранение.

Командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов 25 февраля вместе со своим соединением совершил марш-бросок и занял оперативно важный мост через Днепр в районе населенного пункта Каховка. Впоследствии здесь образовался плацдарм для последующего развертывания основных сил.

Военнослужащие бригады вели бои с превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем и подразделениями, полковник Шишов обеспечил отражение семи вражеских атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 неонацистов.

Получив осколочное ранение в голову, полковник Шишов нашел в себе силы и мужество и далее командовать бригадой, которая под массированными обстрелами противника удерживала переправу до подхода основных сил.

Юрий Гаврилов