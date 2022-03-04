Французы о "послании" Макрона: санкции и охота на русских на Западе аморальны и незаконны

Эммануэль Макрон: "Мы не воюем с Россией" (Le Figaro, Франция)

Выступление президента Франции Макрона об украинских событиях и об отношениях Франции с Россией в этой связи вызвало насмешки читателей "Фигаро". Макрон утверждает, что Франция не воюет с Россией, но при этом солидаризируется с режимом Зеленского. А также участвует в коллективных действиях Запада, цель которых, по словам его же министра, — "экономическая война с Россией".

Эммануэль Макрон заверил, что "Франция не воюет с Россией", но поддержал западные санкции против Москвы. Он также обратил внимание на последствия конфликта для Европы и французов.

В среду вечером Эммануэль Макрон обратился к французам, чтобы объяснить им "решения", принятые Францией по поводу событий на Украине. Глава государства особо подробно остановился на санкциях против России и возможных последствиях для Франции. С другой стороны, Макрон сохранил неопределенность насчет своего намерения участвовать в президентских выборах, хотя осталось всего два дня для выдвижения своей кандидатуры.

Макрон <...> подчеркнул, что бушующий на Украине конфликт не является конфликтом между НАТО и Западом с одной стороны и Россией с другой. "НАТО не имеет на Украине ни войск, ни баз", — заявил Эммануэль Макрон. "На Россию никто не нападал... Ее действия не похожи на борьбу с нацизмом, как нас пытается убедить пропаганда. Это ложь, оскорбление истории России и Украины, памяти наших предков, которые плечом к плечу сражались против нацизма".

"Эти события свидетельствуют о смене эпохи... Демократическое устройство общества больше не рассматривается как неоспоримое и подвергается сомнению на наших глазах", — сказал Эммануэль Макрон. "Наша Европа демонстрирует замечательное единство, теперь она должна согласиться заплатить цену за мир, свободу и демократию".

"Мы не воюем с Россией"

"Мы участвовали в военных операциях в рамках НАТО по защите безопасности и суверенитета наших союзников, усиливая военное присутствие, например, в странах Балтии и в целом в регионе. Несколько сотен французских солдат прибыли вчера на территорию Румынии", — сказал Эммануэль Макрон. "Дипломатические инициативы, санкции против политического и экономического руководства России, поддержка населения Украины будут продолжаться и усиливаться с целью добиться прекращения боевых действий". "Мы не воюем с Россией, мы знаем, что связывает нас с этим великим европейским народом, русским народом, который так многим пожертвовал во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу от пропасти".

Макрон хочет "оставаться на связи" с Путиным

Эммануэль Макрон думает поддерживать связь с Владимиром Путиным столько, сколько это потребуется. Цель этого общения, по словам Макрона, — "неустанно пытаться убедить Путина разоружиться", а также "предотвратить расширение конфликта".

Комментарии читателей:

Grand largue

Санкционный режим и охота на русских на Западе аморальны и незаконны. Неудивительно, так как это исходит от тех, кто управляет Евросоюзом. Если вам так не нравятся вооруженные конфликты, такие же санкции могли быть приняты против США, Англии, Саудовской Аравии, — против всех стран, участвующих в конфликтах. Но к ним никогда не прибегали. У тех в ЕС, кто любит читать мораль, совесть-то как раз и отсутствует — полностью... Мнимые демократии за 8 лет не произнесли ни слова в защиту угнетенного населения Донбасса, которое заслуживает такого же внимания, как и киевские путчисты. То, что они делают, достойно осуждения. Захват российской собственности есть не что иное, как воровство и грабеж. Французы заслуживают лидеров другого уровня, чем те, которые хотят ограбить русских и поставить их экономику на колени.

bouhma

Германия, как обычно, ничего не теряет. Она пользуется возможностью, чтобы вновь вооружиться, что является позором, учитывая ее историю. Каждый раз, когда она это делала, начиналась война. И вдобавок она продолжает получать свой газ и свою нефть. Но с другой стороны ее правительство кричит во все горло, что Россия — это зло и что санкции продолжатся.

azerty70

Франции пора перестать быть послушной собачонкой американцев. Она должна занимать нейтральную позицию в сегодняшней ситуации, чтобы помочь урегулированию конфликта. Или пусть она так же обижается из-за других конфликтов на планете, которые спровоцировали наши американские друзья, ответственные за гибель и вынужденное переселение миллионов людей. Например, за гибель людей в бывшей Югославии, тоже находившейся в Европе. Добавим еще гибель людей в Ираке, Ливии, Сирии и так далее. Будем надеяться, что вся эта история на Украине быстро закончится и что европейцы не будут подливать слишком много масла в огонь.

Louis Soulet

Макрон пользуется операцией России, чтобы продвигать свое видение "тотально включенной в Европу" Франции, фатальное для нашей национальной независимости. Когда он говорит о независимости, он имеет в виду "независимость Европы", а не Франции. Европейская оборона является утопией, но попытка ее создать убьет остатки национального суверенитета. Включение Франции в структуры этой самой европейской обороны — это гарантия того, что нас будут тащить за собой другие государства, которые всегда будут преследовать свои собственные цели. Введение евро нанесло ущерб нашей промышленности и, следовательно, стоило нам части нашей независимости и нашего процветания. Нет никаких сомнений в том, что создание европейской обороны будет означать конец нашей страны. Макрон уже видит себя большим боссом ЕС, этаким супер-президентом, но он обманывает себя... и нас вводит в заблуждение! Посмотрите правде в глаза: он хуже всех справляется с текущей обстановкой, будь то международная ситуация или жизнь французского общества, которое он расколол своими методами борьбы с кризисами. Он же с этими кризисами не справляется: ни с ковидом, ни с "желтыми жилетами". Ясно, что Макрон своим стремлением подтолкнуть страну к социальным реформам, уничтожает ее. Еще чуть-чуть, и он уничтожит то, что осталось от уз, объединяющих страну: семьи, национальной французской идентичности, французского отношения к миру и к жизни.

peupeu

Что запомнилось из его выступления? То, что он хочет окончательно вывести из себя сторонников Путина.

Et toujours en été

Чтобы не раздражать еще больше Путина, было бы разумно не вывешивать украинский флаг рядом с французским... А то вывешивает, а потом говорит, что Франция не воюет с Россией.

Bernard SIMON 2

Единственная верная фраза, которую он произнес, заключалась в том, что Франция не воюет с Россией. Никто и не говорил, что на Украине есть базы НАТО, зачем меня дурачить? Но они есть в других соседних с Россией странах, и это чистая правда. Когда Макрон утверждает, что вооруженный конфликт в Европе больше не сюжет из учебника истории, а реальность, он забывает про войну в Косово, про войны между странами бывшей Югославии, про захват турками половины Кипра...

jackpot001

Прежде чем взять нашу судьбу в руки, надо выйти из НАТО и ЕС.

Pierre-Louis Etienne

Какое великодушное одолжение всему миру: Макрон хочет продолжать общение с Путиным! Но тогда зачем он сохраняет в правительстве поджигателей войны Ле Дриана и Ле Мэра? Таким образом он теряет всякое доверие. Его требования к России сесть за стол переговоров всегда будут рассматриваться как способ выиграть время для продления конфликта.

RGB95

Господин Макрон умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Он и генерал, и начальник генштаба, и военачальник. Он обещает нам несчастливые дни. Его пятилетний срок не был для нас благодатью. Так что, если он останется у руля еще на пять лет, мы получим новую Березину с самовлюбленным Наполеоном во главе нас. На самом деле мы бы предпочли, чтобы он любил в первую очередь Францию и французов.