Минобороны Казахстана в очередной раз опровергло сообщения об отправке войск на Украину

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Западные информационные агентства продолжают распространение фейковой информации, запускаемой с территории Украины. В последнее время широкое распространение получили якобы "достоверные" сведения о подготовке к введению на территорию Украины войск республик Белоруссия и Казахстан.

Министерство обороны Казахстана в очередной раз вынуждено опровергать распространяемые в соцсетях сведения об якобы готовящейся отправке на Украину казахстанских военнослужащих и военной техники. Казахстанское военное ведомство выпустило официальное заявление, в котором публикуемые сведения названы недостоверными и не соответствующими действительности.

Информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих и военной техники на Украину, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности

- говорится в тексте документа.

Подчеркивается, что мероприятия по боевой подготовке войск проходят в плановом режиме, все подразделения находятся в своих пунктах дислокации, кроме проводящих тренировки на полигонах на территории республики. Призыв на военные сборы офицеров запаса связан с нехваткой командиров низшего звена в ВС республики.

Как уже неоднократно заявляли российские военные эксперты, кто-то очень хочет притянуть к сложившейся ситуации Белоруссию и Казахстан. А вот Лукашенко прямо заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну на Украине, чтобы "оголить границы". По его словам, на Западе хотят уничтожить и Россию и Белоруссию.