Войти
Lenta.ru

Советский «Буран» останется в частной собственности

75
0
0
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

В Казахстане отказали в рассмотрении ходатайства о возврате «Бурана» в госсобственность

В Казахстане отказались рассматривать ходатайство о возвращении советского космического корабля «Буран» и его макета в государственную собственность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов республики.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Казахстана отказала в рассмотрении ходатайства ведомства. Комитет добивался возращения в государственную собственность космического корабля «Буран» и его макета. В ведомстве подчеркнули, что имущество является собственностью акционерного общества «Ракетно-космическая компания «Байконур».

В Казахстане находится макет и второй летный экземпляр космического корабля «Буран». В сентябре 2021 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что «Буран» планируют вернуть государству.

Ранее в том же месяце гендиректор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса сообщил, что советским «Бураном» владеет его компания. Он подчеркнул, что суды первой и второй инстанции отказались вернуть «Буран» Казахстану.

Перед этим специалисты НПО «Молния» осмотрели орбитальный корабль, его макет и монтажно-заправочный комплекс. В начале сентября российские специалисты побывали на космодроме «Байконур».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Буран ОК
Компании
Молния НПО
Проекты
Байконур
Похожие новости
10.09.2021
У НПО "Молния" нет планов по транспортировке "Бурана" в Россию
10.09.2021
"Готов обменять "Бураны" на голову Кенесары хана"
10.09.2021
Космонавт рассказал о значении «Бурана» для космической отрасли
28.07.2021
"Калашников" передал разработчика корабля "Буран" в состав КТРВ
08.01.2021
Долгий путь «Ангары»
16.11.2018
Ольга Соколова: наработками по "Бурану" пользуются до сих пор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»