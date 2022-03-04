Советский «Буран» останется в частной собственности

В Казахстане отказали в рассмотрении ходатайства о возврате «Бурана» в госсобственность

В Казахстане отказались рассматривать ходатайство о возвращении советского космического корабля «Буран» и его макета в государственную собственность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов республики.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Казахстана отказала в рассмотрении ходатайства ведомства. Комитет добивался возращения в государственную собственность космического корабля «Буран» и его макета. В ведомстве подчеркнули, что имущество является собственностью акционерного общества «Ракетно-космическая компания «Байконур».

В Казахстане находится макет и второй летный экземпляр космического корабля «Буран». В сентябре 2021 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что «Буран» планируют вернуть государству.

Ранее в том же месяце гендиректор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса сообщил, что советским «Бураном» владеет его компания. Он подчеркнул, что суды первой и второй инстанции отказались вернуть «Буран» Казахстану.

Перед этим специалисты НПО «Молния» осмотрели орбитальный корабль, его макет и монтажно-заправочный комплекс. В начале сентября российские специалисты побывали на космодроме «Байконур».