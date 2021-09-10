Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран»

Гендиректор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса рассказал, что вторым летным образцом советского «Бурана» владеет его компания. Бизнесмен заверил, что передавать его России компания не планирует, сообщает ТАСС.

На странице в Facebook Муса уточнил, что суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать космический корабль государству. «Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства», — отметил он, добавив, что суды по поводу возможной передачи советского челнока в госсобственность Казахстана продолжаются уже третий год, однако пока им все же владеет его компания.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе «Энергия — Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» — отреагировал он на новость о том, что корабль захотели вернуть в Россию.

Ранее сообщалось, что специалисты научно-производственного объединения «Молния» готовятся вернуть космический корабль «Буран» в Россию. Представители предприятия, разрабатывавшего корабль, побывали на космодроме Байконур для осмотра инфраструктуры и самого орбитального аппарата.

Известно, что второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран» готовили к полету в 1992 году, но из-за недостаточного финансирования полет не состоялся. К моменту закрытия программы Многоразовой транспортно-космической системы в 1993 году готовность второго «Бурана» превышала 90 процентов.

Варвара Кошечкина