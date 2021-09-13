Казахстан прокомментировал разбирательство с владельцем «Бурана»

Макет и второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран» должны принадлежать Казахстану, заявил в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин, сообщает РИА Новости.

«Гражданин Даурен Муса в своем посте утверждает, что власти Казахстана уже три года, не жалея сил, судятся с ним. Это действительно так, и мы будем продолжать это делать, ведь наша цель — восстановление законности и справедливости, возвращение государству его собственности», — прокомментировал чиновник разбирательство с владельцем «Бурана» — гендиректором Ракетно-космической компании (РКК) «Байконур» Дауреном Мусой.

По словам министра, изначально РКК «Байконур» называлась «КРИСП Аэлита». Последняя была создана для сохранения имущества Байконура. В «КРИСП Аэлита» принимали участие казахстанское государственное предприятие «Инфракос» и российская РКК «Энергия». «В качестве доли в уставный капитал Казахстан внес имущество, в том числе и "Бураны". Таким образом, "Бураны" принадлежат не гражданину Даурену Мусе, а РКК "Байконур"», — сказал Мусин.

Министр добавил, что впоследствии Муса стал совладельцем «КРИСП Аэлита», которую переименовал в РКК «Байконур». «Мы считаем, что господин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и "Бураны"», — резюмировал министр.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Муса несет персональную ответственность за состояние двух «Буранов» и сверхтяжелой ракеты «Энергия-М» в корпусах на Байконуре. В том же месяце гендиректор РКК «Байконур» заявил, что вторым летным образцом советского «Бурана» владеет его компания. «Хотят забрать, но кто им отдаст?» — отреагировал он на новость о том, что специалисты научно-производственного объединения «Молния» готовятся вернуть «Буран» в Россию.

Иван Потапов