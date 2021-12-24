«Роскосмос» затопил «Прогресс М-УМ»

«Роскосмос»: фрагменты корабля-модуля «Прогресс М-УМ» упали в Тихий океан

Приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» отстыкован от модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) и затоплен в Тихом океане, сообщает «Роскосмос».

Отстыковка корабля от станции произошла в 02:03 по московскому времени. Сведение с околоземной орбиты состоялось спустя 5,5 часа. Уцелевшие фрагменты корабля упали в 07:30 по московскому времени на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана.

В декабре издание Teslarati написало, что узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС можно оснастить международным стыковочным адаптером International Docking Adapter (IDA) и использовать для пристыковки американских космических кораблей Crew Dragon и Starliner.

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября. Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с проставкой пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС состоялась 25 ноября. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — 26 ноября.