Войти
Lenta.ru

В США увидели пользу в российском «Причале»

386
0
0
Источник изображения: Фото: @roscosmosofficial

Узловой модуль «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) можно оснастить международным стыковочным адаптером International Docking Adapter (IDA) и использовать для пристыковки американских космических кораблей Crew Dragon и Starliner, пишет Teslarati.

Американское издание отмечает, что в настоящее время соответствующие переговоры могут вестись между «Роскосмосом» и НАСА. Teslarati напоминает, что на текущий момент на МКС находятся два адаптера-переходника IDA, которые активно используются космическими кораблями Dragon и Crew Dragon.

Еще два порта, которые допускают оснащение IDA, уже заняты, поскольку задействованы для пристыковки космического корабля Cygnus и, в перспективе, Dream Chaser. «Добавление третьего порта IDA на Международной космической станции значительно упростит жизнь НАСА», — увидели в Teslarati пользу в российском «Причале».

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября. Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с проставкой пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС состоялась 25 ноября. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — 26 ноября. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Cygnus ГККС
Dream Chaser
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
Похожие новости
17.07.2020
США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
05.12.2016
В Россию вернулся "Прогресс"
31.10.2014
"Антарес" не взлетел
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:43
  • 1
Россия идет на восток
  • 06.12 11:41
  • 15
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией