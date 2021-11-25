Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» запустил «Причал»

161
0
0
Источник изображения: Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

Пуск состоялся в 16:06 мск.

Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с «приставкой» пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС запланирована на 25 ноября в 14:18 мск. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — на 26 ноября в 18:26. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря в 01:20.

В ноябре историк космонавтики Александр Железняков сообщил ТАСС, что в ходе запуска узлового модуля «Причал» к МКС при помощи российской ракеты «Союз-2.1б» может быть установлен рекорд. Агентство напомнило, что максимальная выводимая на околоземную орбиту нагрузка «Союзом-2» составляет 8,25 тонны, тогда как 24 ноября будет выведено 8,18 тонны.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту последний модуль для российского сегмента МКС, вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Байконур.

В июле с Байконура к МКС стартовала ракета «Протон-М» с модулем «Наука».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
Похожие новости
30.07.2020
Дональд и Луна
31.05.2017
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июня
21.05.2015
Рогозин в Думе рассказал о планах и задачах создаваемой ГК "Роскомос"
30.04.2015
Неудачи при запусках российских ракет-носителей с 2010 г. Досье
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов