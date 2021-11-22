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Ракету с последним российским модулем для МКС подготовили к старту на Байконуре

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / Twitter

Ракету-носитель «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту последний модуль для российского сегмента МСК «Причал», вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" и новым российским модулем "Причал" установлена на стартовом столе площадки №31», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В ближайшие дни предстоит провести сведение колонн обслуживания. Сам запуск ракеты запланирован на 24 ноября. Корабль пристыкуется к модулю «Наука» 26 ноября. «Причал» должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

Кроме того, грузовой корабль «Прогресс» доставит на борт международной космической станции около 700 килограммов груза, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа.

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко назвал сроки начала проектирования российской орбитальной станции (РОСС). По его словам, эскизное проектирование начнется в 2022 году. По его мнению, этот этап можно завершить за полтора года.


Марина Совина

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Медицина
МКС
Прогресс ТГК
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