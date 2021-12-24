В Беларуси успешно прошли госиспытания двух типов ударных беспилотных авиационных комплексов

ЦАМТО, 23 декабря. Ударные беспилотные авиационные комплексы "Квадро-1400" и "Барражирующая труба", которые являются одними из новейших разработок предприятия, входящего в систему Госкомвоенпрома, успешно прошли государственные испытания.

В ходе испытаний подтверждены технические характеристики комплексов, раскрыт потенциал заложенных конструкторских решений.

Данные УБАК впервые были представлены общественности на выставке "MILEX-2019".

Изделия вызвали интерес у специалистов. В дальнейшем конструкторы и инженеры предприятия совместно со специалистами Вооруженных Сил проводили доработку УБАК, добиваясь необходимых технических характеристик и оптимальных эргономических показателей для эффективного применения изделий в современных условиях ведения войны.

Были проведены десятки летных и стрельбовых испытаний изделий в различных погодных условиях, по результатам которых внесены соответствующие корректировки, позволившие улучшить конструкцию и боевые качества УБАК.

Кроме многочисленных полигонных испытаний, УБАК "Квадро-1400" прошел практическую апробацию в ходе белорусско-российского совместного стратегического учения "Запад-2021", когда поставленная учебно-боевая задача по разведке, обнаружению и уничтожению цели – оператора мультикоптера "противника" – была выполнена при помощи разработок предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома: комплекс обнаружения операторов мультикоптеров "Гроза-О" обнаружил оператора мультикоптера "противника", а УБАК "Квадро-1400" успешно нанес удар по цели.

Преимуществом новых изделий "Квадро-1400" и "Барражирующая труба" является наличие:

- автовзвода, который позволяет переводить в боевое и походное положение РПГ-26 в воздухе;

- навигации (в том числе спутниковой), обеспечивающей быстрое перемещение БЛА к цели;

- тепловизора, курсовой и прицельной камер, обеспечивающих возможность выполнения полетов в дневное и ночное время суток;

- универсальных устройств, позволяющих расширить номенклатуру применяемых боеприпасов.

Кроме того, применение композитных материалов для изготовления деталей БЛА позволяет уменьшить массу изделия.

Небольшие габариты, низкий уровень шума, достаточно высокая скорость и широкий диапазон высот (от 10 до 500 м) серьезно затрудняют обнаружение БЛА и снижают возможности его поражения.

УБАК "Квадро-1400" и УБАК "Барражирующая труба" могут использоваться контрдиверсионными подразделениями и силами специального назначения для обеспечения скрытной и кратковременной работы по ликвидации инфраструктуры и объектов противника, а также выполнения функции прикрытия своих войск – подразделений на марше, в местах сосредоточения и на огневых позициях.

У прошедших испытания ударных беспилотных авиационных комплексов имеются большие коммерческие перспективы.

Комиссия, в состав которой были включены представители изготовителя и заказчика, по результатам государственных испытаний в совместном решении рекомендовала данные изделия к принятию на вооружение белорусской армии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.