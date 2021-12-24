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ЦАМТО

Спущен на воду головной патрульный корабль класса "Арафура", предназначенный для ВМС Австралии

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Источник изображения: Фото: Royal Australian Navy

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Австралии объявило о состоявшейся 16 декабря на верфи Osborne Naval Shipyard церемонии спуска на воду головного патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура".

"Арафура" является первым из 12 заказанных кораблей серии, которая строится в рамках национальной программы судостроения общей стоимостью 90 млрд. австр. долл. Корабли предназначены для замены патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", принятых на вооружение ВМС Австралии в 2005 году.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Lurssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость программы оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии строятся компаниями Lurssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять кораблей, начиная с 2020 года, будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Lurssen Australia и национальной компанией Civmec. Civmec также поставляет сталь для всех 12 кораблей серии.

Резка стали для первого из 12 кораблей, "Арафура", началась в ноябре 2018 года на предприятии Osborne Naval Shipyard. Закладка киля состоялась 10 мая 2019 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года, третьего, "Пилбара", – в сентябре 2020 года. В январе 2021 года началось строительство четвертого корабля.

Поставка первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2023 год.

Как предполагается, длина корабля составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м, экипаж – 40 человек. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт. Максимальную расчетная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Он будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,5 метров, одного длиной 10,5 метров финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

В состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Финляндия
Компании
Lurssen
SAAB
Проекты
2020-й год
БПЛА
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