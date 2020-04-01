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ЦАМТО

Началось строительство третьего патрульного корабля класса "Арафура" для ВМС Австралии

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Источник изображения: Фото: navalnews.com

ЦАМТО, 31 марта. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс объявила о начавшемся на предприятии Civmec в Хендерсоне строительстве патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура".

Данный корабль является третьим из 12 заказанных судов класса "Арафура" и первым, который будет построен на верфи Civmec в Хендерсоне.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Lurssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд. австр. долл. (2,7 млрд. долл.). Корабли предназначены для замены патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", принятых на вооружение в 2005 году.

Первые два корабля строятся компаниями Lurssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять судов, начиная с 2020 года, будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Lurssen и Civmec. Компания Civmec также поставит сталь для всех 12 кораблей.

Резка стали для постройки первого из 12 кораблей началась в ноябре 2018 года на предприятии Osborne Naval Shipyard. Закладка киля состоялась 10 мая 2019 года. Планируется, что первое судно будет спущено на воду в 2021 году, второе – в 2022 году. Поставка первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2022 год.

Как предполагается, длина австралийской версии корабля OPV-80 составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 8500 кВт и сможет развивать максимальную скорость до 20 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Он будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,4 м и одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats, а также беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

В состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят компании L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.

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Страны
Австpалия
Финляндия
Компании
Lurssen
SAAB
Проекты
2020-й год
OPV-80
БПЛА
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