На верфи в Аделаиде заложен киль второго патрульного корабля класса "Арафура" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 13 апреля. На предприятии Osborne Naval Shipyard компании ASC Shipbuilding в Аделаиде состоялась церемония закладки киля патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура".

Как сообщило 9 апреля Минобороны Австралии, заложенный корабль является вторым из 12 заказанных судов класса "Арафура". Корабль, который получит наименование "Эйр" (Eyre), строится в рамках национальной программы судостроения общей стоимостью 90 млрд. австр. долл. (67,5 млрд. долл. США).

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Lurssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд. австр. долл. (2,7 млрд. долл. США). Корабли предназначены для замены патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", принятых на вооружение в 2005 году.

Первые два корабля строятся компаниями Lurssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять кораблей, начиная с 2020 года, будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Lurssen и Civmec. Компания Civmec также поставит сталь для всех 12 кораблей серии.

Резка стали для строительства первого из 12 кораблей, "Арафура", началась в ноябре 2018 года на предприятии Osborne Naval Shipyard. Закладка киля состоялась 10 мая 2019 года. Планируется, что первый корабль будет спущен на воду в 2021 году, второй – в 2022 году. Поставка первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2022 год, второго – на 2023 год.

Подготовительные работы по строительству третьего корабля серии началась на предприятии компании Civmec в Хендерсоне (Западная Австралия) 27 марта 2020 года. Первые четыре корабля, построенные в Хендерсоне, получат наименования "Пилбара", "Гиппслэнд", "Иллаварра" и "Карпентария".

Как предполагается, длина австралийской версии корабля OPV-80 составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 8500 кВт и сможет развивать максимальную скорость до 20 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Он будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения на борту двух катеров длиной 8,4 м, одного катера длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats, а также беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

В состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.