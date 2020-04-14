Войти
ЦАМТО

На верфи в Аделаиде заложен киль второго патрульного корабля класса "Арафура" для ВМС Австралии

371
0
0
Источник изображения: Фото: naval-technology.com

ЦАМТО, 13 апреля. На предприятии Osborne Naval Shipyard компании ASC Shipbuilding в Аделаиде состоялась церемония закладки киля патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура".

Как сообщило 9 апреля Минобороны Австралии, заложенный корабль является вторым из 12 заказанных судов класса "Арафура". Корабль, который получит наименование "Эйр" (Eyre), строится в рамках национальной программы судостроения общей стоимостью 90 млрд. австр. долл. (67,5 млрд. долл. США).

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Lurssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд. австр. долл. (2,7 млрд. долл. США). Корабли предназначены для замены патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", принятых на вооружение в 2005 году.

Первые два корабля строятся компаниями Lurssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять кораблей, начиная с 2020 года, будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Lurssen и Civmec. Компания Civmec также поставит сталь для всех 12 кораблей серии.

Резка стали для строительства первого из 12 кораблей, "Арафура", началась в ноябре 2018 года на предприятии Osborne Naval Shipyard. Закладка киля состоялась 10 мая 2019 года. Планируется, что первый корабль будет спущен на воду в 2021 году, второй – в 2022 году. Поставка первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2022 год, второго – на 2023 год.

Подготовительные работы по строительству третьего корабля серии началась на предприятии компании Civmec в Хендерсоне (Западная Австралия) 27 марта 2020 года. Первые четыре корабля, построенные в Хендерсоне, получат наименования "Пилбара", "Гиппслэнд", "Иллаварра" и "Карпентария".

Как предполагается, длина австралийской версии корабля OPV-80 составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 8500 кВт и сможет развивать максимальную скорость до 20 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Он будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения на борту двух катеров длиной 8,4 м, одного катера длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats, а также беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

В состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Финляндия
Компании
Lurssen
SAAB
Проекты
2020-й год
OPV-80
БПЛА
Похожие новости
01.04.2020
Началось строительство третьего патрульного корабля класса "Арафура" для ВМС Австралии
14.05.2019
F-35: пшик молнии
28.11.2017
Германская компания Lurssen победила в тендере на постройку патрульных кораблей для Австралии
20.11.2013
Город-государство как морская держава
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"