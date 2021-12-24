Продолжение скандалов с фирмой МВЕН и сельскохозяйственными самолетами Т-500 (МВ-500)

Как сообщило 22 декабря 2021 года информационное агентство ТАСС, дочерняя компания Ростеха АО "ОНПП "Технология" обнаружила пропажу 10 сельскохозйственных самолетов Т-500 (МВ-500) , заказанных ею у казанской компании ООО "Фирма "МВЕН". Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы "Технологии" Алексей Будыкин.

Один из десяти первых самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500) опытной партии, построенной ООО "Фирма "МВЕН" для АО "ОНПП "Технология" Госкорпорации "Ростех". Казань, 2019 год (с) Егор Алеев / ТАСС

"10 самолетов Т-500, заказанные "Обнинским научно-производственным предприятием "Технология" им. А.Г. Ромашина у "Фирмы "МВЕН", пропали. При этом девять самолетов, которые предварительно были оценены приставами в 90 млн рублей, должны были находиться на территории филиала ПАО "Туполев" в Казани, один пропавший самолет - выставочный", - сказал он.

По его словам, о пропаже стало известно 13 декабря. "Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями", - уточнил он.

Компания обратилась с заявлением о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела.

В Ростехе подтвердили эту информацию. "Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказать необходимое содействие следственным органам, а также предпринять весь комплекс мер для защиты законных прав нашего предприятия", - сказали ТАСС в госкорпорации.

ТАСС направил запрос в МВЕН.

Как сообщили изданию РБК в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, по данному заявлению проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК (растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено). По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В ОНПП напомнили, что основанием для судебных разбирательств стали нарушения условий договора со стороны ООО "Фирма "МВЕН" при поставке самолетов заказчику - ОНПП "Технология": срыв сроков поставок и односторонние изменения в конструкцию воздушного судна и несоответствие самолетов спецификации, прописанной в условиях поставки и в сертификате типа на воздушное судно. В связи с этим "Технология" потребовала возмещения авансовых выплат в размере более 200 млн рублей и потребовала ввести обеспечительные меры в отношении имущества ООО "Фирма "МВЕН" на время проведения судебного разбирательства.

Со стороны bmpd напомним, что наш блог уже сообщал ( здесь и здесь ) о скандальном конфликте между АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени Ромашина" (ОНПП, входит в состав холдинга "РТ-Химические технологии и композиционные материалы" дивизиона "Вооружение" Госкорпорации Ростех) и ООО "Фирма "МВЕН" (Казань) вокруг производства 10 разработанных последней легких сельскохозйственных самолетов Т-500 (МВ-500).

В мае 2018 года АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" подписало договор с ООО "Фирма "МВЕН", по которому последнее должно было поставить опытную партию из 10 самолетов Т-500 (МВ-500) до конца декабря 2018 года. Для выполнения данного контракта ОНПП "Технология" предоставило МВЕНу авансы на сумму более 200 млн рублей, и также предоставляло материалы (композиты и связующие) и покупные комплектующие (двигатель, авионика). Самолеты в указанный срок поставлены не были и ОНПП "Технология" перезаключило договор с новыми сроками поставки - в июле-августе 2019 года. Хотя МВЕН в итоге с мая по август 2019 года изготовил все 10 самолетов, однако ОНПП "Технология" в итоге отказалось их принимать, мотивируя это как невыполнением сроков поставки, так внесением производителем в конструкцию (в состав бортового оборудования) без согласования с заказчиком изменений, на которые необходимо получить одобрение со стороны Росавиации, подтверждающее соответствие внесенных изменений авиационным правилам и требованиям безопасности, поскольку без полученного одобрения эксплуатация воздушных судов невозможна. В свою очередь, МВЕН обвиняло обнинское предприятие в затягивании сроков поставки комплектующих. С конца 2019 года обе стороны ведут тяжбы в судах, и на настоящий момент данный скандал привел к краху одного из ранее многообещающих проектов по развитию легкой авиации России, причем получившего поддержку на высшем уровне (прототип самолета МВ-500 на авиасалоне МАКС-2017 был продемонстрирован лично В.В. Путину).