GDELS-Santa Barbara Sistemas приступила к производству ББМ "Драгон" с колесной формулой 8x8 для ВС Испании

ЦАМТО, 22 декабря. На предприятии Trubia (Астурия) компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS - Santa Barbara Sistemas) началось производство ББМ VCR "Драгон" с колесной формулой 8x8 для ВС Испании.

В церемонии резки первого стального бронелиста приняли участие представители Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) МО Испании, правительства и парламента, компаний-производителей. Планируется, что первые серийные машины VCR будут поставлены заказчику во второй половине 2022 года.

В последние месяцы на предприятии Trubia компании GDELS-Santa Barbara Sistemas была проведена модернизация с установкой новейшего технологического оборудования. Ранее сообщалось, что в период с 2020 по 2023 гг. компания намерена инвестировать в модернизацию предприятия более 14 млн. евро, большая часть этой суммы необходима непосредственно для организации производства VCR "Драгон" с колесной формулой 8x8.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года правительство Испании одобрило подписание Министерством обороны с компанией Santa Barbara Sistemas контракта на приобретение первой серийной партии из 348 боевых бронированных машин VCR с колесной формулой 8x8, созданных на базе бронемашины "Пиранья-5", а также соответствующих компонентов (вооружение, защита, датчики, системы связи, командования и управления) и логистическую поддержку. Сумму в 2,083 млрд. евро предполагалось выплатить траншами в течение 2019-2030 гг. В общей сложности СВ Испании тремя партиями намерены приобрести 998 серийных бронемашин VCR. На втором этапе проекта будут дополнительно закуплены 365 машин, а на третьем – 285 машин. Общая стоимость покупки 998 ББМ оценивается в 3,836 млрд. евро.

Тем не менее, в декабре 2019 года правительство Испании аннулировало закупку, решив, что окончательное предложение Santa Barbara Sistemas является "неприемлемым" по техническим, эксплуатационным и экономическим причинам. Тогда же было объявлено о решении пересмотреть подход к закупке ББМ.

В мае 2020 года министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала разрешение на создание для реализации поставки машин VCR ВС Испании совместного предприятия в составе четырех национальных компаний (Indra Sistemas, GDELS-Santa Barbara Sistemas, Sapa Placencia и Escribano Mechanical & Engineering). СП Tess-Defence было официально создано 26 июля 2020 года.

После проведенной 18 июня 2020 года демонстрации трех опытных образцов государственному секретарю по обороне Анхелю Оливаресу, было принято решение о готовности ББМ к производству и Кабинет министров Испании одобрил подписание контракта.

Минобороны Испании 25 августа 2020 года заключило с совместным предприятием Tess Defense SA контракт на поставку первой партии из 348 серийных боевых бронированных машин "Драгон" с колесной формулой 8x8, включая 240 бронемашин в "полной комплектации" и 108 ед. – в "простой" (не будет оснащена некоторыми компонентами), их обслуживание и продвижение на международном рынке. Общая стоимость соглашения составила 1,74 млрд. евро (2,06 млрд. долл.).

В рамках контракта СВ Испании получат ББМ, разработанную на базе проекта бронемашины "Пиранья-5" компании General Dynamics European Land Systems, адаптированной под требования СВ Испании с использованием национальных технологий. Предполагается, что поставка 348 ББМ будет выполняться в течение семи лет. Новые ББМ позволят заменить устаревшую технику, срок службы которой истек, к примеру, средние ББМ BMR (Blindados Medios sobre Ruedas) и VEC (Vehiculos de Exploracion de Caballeria).

От состоящей на вооружении техники, ББМ "Драгон" будет отличаться высоким уровнем защиты, огневой мощью и мобильностью, которая обеспечит их быстрое развертывание в любом регионе проведения операций.

Производство ББМ будет осуществляться на предприятии GDELS в г.Трубия в сотрудничестве с тремя другими членами СП. Поставка первых серийных ББМ "Драгон" начнется в первой половине 2022 года. Всего планируется разработать и поставить СВ Испании пять версий ББМ: 219 БМП, 58 разведывательных машин, 49 инженерных машин, 14 командирских машин и 8 машин для передовых артиллерийских наблюдателей. Первой принять на вооружение во втором квартале 2022 года планируется версию инженерной машины. Всего, в соответствии с графиком, в течение 2022 года будут поставлены семь бронемашин.