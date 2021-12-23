Войти
ЦАМТО

GDELS-Santa Barbara Sistemas приступила к производству ББМ "Драгон" с колесной формулой 8x8 для ВС Испании

119
0
0
Источник изображения: Фото: gdels.com

ЦАМТО, 22 декабря. На предприятии Trubia (Астурия) компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS - Santa Barbara Sistemas) началось производство ББМ VCR "Драгон" с колесной формулой 8x8 для ВС Испании.

В церемонии резки первого стального бронелиста приняли участие представители Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) МО Испании, правительства и парламента, компаний-производителей. Планируется, что первые серийные машины VCR будут поставлены заказчику во второй половине 2022 года.

В последние месяцы на предприятии Trubia компании GDELS-Santa Barbara Sistemas была проведена модернизация с установкой новейшего технологического оборудования. Ранее сообщалось, что в период с 2020 по 2023 гг. компания намерена инвестировать в модернизацию предприятия более 14 млн. евро, большая часть этой суммы необходима непосредственно для организации производства VCR "Драгон" с колесной формулой 8x8.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года правительство Испании одобрило подписание Министерством обороны с компанией Santa Barbara Sistemas контракта на приобретение первой серийной партии из 348 боевых бронированных машин VCR с колесной формулой 8x8, созданных на базе бронемашины "Пиранья-5", а также соответствующих компонентов (вооружение, защита, датчики, системы связи, командования и управления) и логистическую поддержку. Сумму в 2,083 млрд. евро предполагалось выплатить траншами в течение 2019-2030 гг. В общей сложности СВ Испании тремя партиями намерены приобрести 998 серийных бронемашин VCR. На втором этапе проекта будут дополнительно закуплены 365 машин, а на третьем – 285 машин. Общая стоимость покупки 998 ББМ оценивается в 3,836 млрд. евро.

Тем не менее, в декабре 2019 года правительство Испании аннулировало закупку, решив, что окончательное предложение Santa Barbara Sistemas является "неприемлемым" по техническим, эксплуатационным и экономическим причинам. Тогда же было объявлено о решении пересмотреть подход к закупке ББМ.

В мае 2020 года министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала разрешение на создание для реализации поставки машин VCR ВС Испании совместного предприятия в составе четырех национальных компаний (Indra Sistemas, GDELS-Santa Barbara Sistemas, Sapa Placencia и Escribano Mechanical & Engineering). СП Tess-Defence было официально создано 26 июля 2020 года.

После проведенной 18 июня 2020 года демонстрации трех опытных образцов государственному секретарю по обороне Анхелю Оливаресу, было принято решение о готовности ББМ к производству и Кабинет министров Испании одобрил подписание контракта.

Минобороны Испании 25 августа 2020 года заключило с совместным предприятием Tess Defense SA контракт на поставку первой партии из 348 серийных боевых бронированных машин "Драгон" с колесной формулой 8x8, включая 240 бронемашин в "полной комплектации" и 108 ед. – в "простой" (не будет оснащена некоторыми компонентами), их обслуживание и продвижение на международном рынке. Общая стоимость соглашения составила 1,74 млрд. евро (2,06 млрд. долл.).

В рамках контракта СВ Испании получат ББМ, разработанную на базе проекта бронемашины "Пиранья-5" компании General Dynamics European Land Systems, адаптированной под требования СВ Испании с использованием национальных технологий. Предполагается, что поставка 348 ББМ будет выполняться в течение семи лет. Новые ББМ позволят заменить устаревшую технику, срок службы которой истек, к примеру, средние ББМ BMR (Blindados Medios sobre Ruedas) и VEC (Vehiculos de Exploracion de Caballeria).

От состоящей на вооружении техники, ББМ "Драгон" будет отличаться высоким уровнем защиты, огневой мощью и мобильностью, которая обеспечит их быстрое развертывание в любом регионе проведения операций.

Производство ББМ будет осуществляться на предприятии GDELS в г.Трубия в сотрудничестве с тремя другими членами СП. Поставка первых серийных ББМ "Драгон" начнется в первой половине 2022 года. Всего планируется разработать и поставить СВ Испании пять версий ББМ: 219 БМП, 58 разведывательных машин, 49 инженерных машин, 14 командирских машин и 8 машин для передовых артиллерийских наблюдателей. Первой принять на вооружение во втором квартале 2022 года планируется версию инженерной машины. Всего, в соответствии с графиком, в течение 2022 года будут поставлены семь бронемашин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
General Dynamics
Indra
Проекты
2020-й год
Piranha
Похожие новости
02.09.2020
Контракт на поставку испанской армии бронетранспортеров VCR Dragon
31.08.2020
Минобороны Испании подписало контракт на поставку 348 ББМ "Драгон" с колесной формулой 8x8
21.05.2020
Минобороны Испании возобновило программу закупки ББМ VCR с колесной формулой 8x8
05.02.2020
МО Испании намерено в ближайшее время возобновить тендер на поставку БМП с колесной формулой 8x8
24.10.2018
МО Испании рассчитывает получить для проведения испытаний пять демонстрационных образцов БМП VCR в 2019 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 01:26
  • 6
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 01:25
  • 67
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать
  • 22.12 21:40
  • 33
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 22.12 21:38
  • 200
Космонавтика Илона Маска
  • 22.12 20:56
  • 1
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится
  • 22.12 20:47
  • 1
Летание за три моря
  • 22.12 19:58
  • 11
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 22.12 19:53
  • 5
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%
  • 22.12 18:48
  • 2
«Лучшая защита для экипажа - его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник
  • 22.12 18:34
  • 44
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 22.12 18:23
  • 2
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 22.12 18:07
  • 2
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
  • 22.12 18:02
  • 2
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 17:19
  • 349
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе