Войти
ЦАМТО

Минобороны Испании возобновило программу закупки ББМ VCR с колесной формулой 8x8

597
0
0
Бронетранспортёр Piranha V
Бронетранспортёр Piranha V.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 20 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала разрешение на создание совместного предприятия в составе четырех ведущих национальных компаний ОПК для реализации программы поставки ВС страны ББМ VCR (Vehiculos de Combate sobre Ruedas) с колесной формулой 8x8.

Предприятие будет сформировано компаниями Indra Sistemas, Santa Barbara Sistemas (подразделение General Dynamics), Sapa Placencia и Escribeano Mechanical & Engineering. После подписания документа начинается тендерный период, а контракт на реализацию программы может быть подписан в III квартале 2020 года.

Реализуя проект, правительство Испании стремится сохранить компетенции по разработке бронетехники в Испании за счет долевого участия национально промышленности в программе VCR на уровне не менее 70%, а также полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил страны. Ожидается, что эта инициатива создаст 650 прямых и 1000 косвенных рабочих мест, главным образом в Астурии, Севилье, Гипускоа и Мадриде.

Контракт также является гарантией бесперебойного технического обслуживания и модернизации бронемашин в перспективе (срок их эксплуатации должен составить не менее 40 лет).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года правительство Испании одобрило подписание министром обороны Маргаритой Роблес с компанией Santa Barbara Sistemas контракта на приобретение первой серийной партии бронированных машин VCR с колесной формулой 8x8. Согласно его условиям, ВС Испании должны были получит 348 новых ББМ VCR, созданных на базе бронемашины "Пиранья-5" в 13 различных конфигурациях, а также соответствующие компоненты (вооружение, защита, датчики, системы связи и командования и управления) и логистическую поддержку. Стоимость контракта составила 2,083 млрд. евро, которые предполагалось выплатить траншами в течение 2019-2030 гг. В общей сложности СВ Испании намеревались тремя траншами приобрести 998 серийных бронемашин VCR. На втором этапе проекта планировалось дополнительно закупить 365 машин, на третьем – 285 машин. Общая стоимость покупки 998 ББМ оценивалась в 3,836 млрд. евро.

Тем не менее, в декабре 2019 года правительство Испании аннулировало контракт, решив, что окончательное предложение Santa Barbara Sistemas является "неприемлемым" по техническим, эксплуатационным и экономическим причинам. 27 декабря 2019 года министр обороны Маргарита Роблес объявила, что Испания повторно объявит тендер на поставку ББМ.

Новый контракт, который должен быть подписан в 2020 году с совместным предприятием, будет касаться поставки 348 ББМ, их обслуживания в течение срока эксплуатации. Поставки должны быть выполнены в течение семи лет после подписания соглашения. Предусматривается также проведение маркетинговой кампании по продвижению данных бронемашин на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
General Dynamics
Indra
Проекты
2020-й год
Piranha
Похожие новости
05.02.2020
МО Испании намерено в ближайшее время возобновить тендер на поставку БМП с колесной формулой 8x8
06.01.2020
Piranha V «забуксовала» в Испании
24.10.2018
МО Испании рассчитывает получить для проведения испытаний пять демонстрационных образцов БМП VCR в 2019 году
25.05.2018
Первый опытный образец-демонстратор перспективного испанского бронетранспортера VCR
07.04.2017
Испания заменит парк устаревших БТР "Пегасо"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).