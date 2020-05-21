Минобороны Испании возобновило программу закупки ББМ VCR с колесной формулой 8x8

ЦАМТО, 20 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала разрешение на создание совместного предприятия в составе четырех ведущих национальных компаний ОПК для реализации программы поставки ВС страны ББМ VCR (Vehiculos de Combate sobre Ruedas) с колесной формулой 8x8.

Предприятие будет сформировано компаниями Indra Sistemas, Santa Barbara Sistemas (подразделение General Dynamics), Sapa Placencia и Escribeano Mechanical & Engineering. После подписания документа начинается тендерный период, а контракт на реализацию программы может быть подписан в III квартале 2020 года.

Реализуя проект, правительство Испании стремится сохранить компетенции по разработке бронетехники в Испании за счет долевого участия национально промышленности в программе VCR на уровне не менее 70%, а также полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил страны. Ожидается, что эта инициатива создаст 650 прямых и 1000 косвенных рабочих мест, главным образом в Астурии, Севилье, Гипускоа и Мадриде.

Контракт также является гарантией бесперебойного технического обслуживания и модернизации бронемашин в перспективе (срок их эксплуатации должен составить не менее 40 лет).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года правительство Испании одобрило подписание министром обороны Маргаритой Роблес с компанией Santa Barbara Sistemas контракта на приобретение первой серийной партии бронированных машин VCR с колесной формулой 8x8. Согласно его условиям, ВС Испании должны были получит 348 новых ББМ VCR, созданных на базе бронемашины "Пиранья-5" в 13 различных конфигурациях, а также соответствующие компоненты (вооружение, защита, датчики, системы связи и командования и управления) и логистическую поддержку. Стоимость контракта составила 2,083 млрд. евро, которые предполагалось выплатить траншами в течение 2019-2030 гг. В общей сложности СВ Испании намеревались тремя траншами приобрести 998 серийных бронемашин VCR. На втором этапе проекта планировалось дополнительно закупить 365 машин, на третьем – 285 машин. Общая стоимость покупки 998 ББМ оценивалась в 3,836 млрд. евро.

Тем не менее, в декабре 2019 года правительство Испании аннулировало контракт, решив, что окончательное предложение Santa Barbara Sistemas является "неприемлемым" по техническим, эксплуатационным и экономическим причинам. 27 декабря 2019 года министр обороны Маргарита Роблес объявила, что Испания повторно объявит тендер на поставку ББМ.

Новый контракт, который должен быть подписан в 2020 году с совместным предприятием, будет касаться поставки 348 ББМ, их обслуживания в течение срока эксплуатации. Поставки должны быть выполнены в течение семи лет после подписания соглашения. Предусматривается также проведение маркетинговой кампании по продвижению данных бронемашин на экспорт.