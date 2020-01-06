Piranha V «забуксовала» в Испании

Испанская программа VCR потерпела фиаско. Вчера, 3 января, портал altair.com.pl сообщил о том, что Минобороны Испании аннулировало контракт на поставку в войска новых бронетранспортёров.

В рамках программы VCR Минобороны Испании выбрало Piranha V разработки американской компании General Dynamics. Испанская армия рассчитывала закупить 348 машин, сумма сделки составила свыше €2 млрд. Производителями выступали испанские компании Indra и SAPA.

Бронетранспортёр Piranha V Источник изображения: defenseworld.net

В Минобороны Испании указывают, что причиной такого решения стали «экономические, технические и производственные соображения». В скором времени будет объявлен новый тендер, поскольку программа замены устаревающих боевых машин BMR-600, VEC-25 и M113, которые на данный момент состоят на вооружении испанской армии, имеет высокий приоритет для Минобороны Испании.