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WarSpot

Piranha V «забуксовала» в Испании

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Бронетранспортёр Piranha V
Бронетранспортёр Piranha V.
Источник изображения: warspot.ru

Испанская программа VCR потерпела фиаско. Вчера, 3 января, портал altair.com.pl сообщил о том, что Минобороны Испании аннулировало контракт на поставку в войска новых бронетранспортёров.

В рамках программы VCR Минобороны Испании выбрало Piranha V разработки американской компании General Dynamics. Испанская армия рассчитывала закупить 348 машин, сумма сделки составила свыше €2 млрд. Производителями выступали испанские компании Indra и SAPA.

Бронетранспортёр Piranha V

Источник изображения: defenseworld.net

В Минобороны Испании указывают, что причиной такого решения стали «экономические, технические и производственные соображения». В скором времени будет объявлен новый тендер, поскольку программа замены устаревающих боевых машин BMR-600, VEC-25 и M113, которые на данный момент состоят на вооружении испанской армии, имеет высокий приоритет для Минобороны Испании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Продукция
BMR-600
M113 БТР
Компании
General Dynamics
Indra
Проекты
Piranha
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