Испытания ударного беспилотника «Альтиус-РУ» завершены

Российские специалисты завершили тесты нового разведывательно-ударного БПЛА «Альтиус-РУ». Аппарат частично унифицировали со знаменитым «Орионом», уже принятым на вооружение.

О завершении испытаний новейшего беспилотного аппарата «Альтиус-РУ» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу сообщил ТАСС.

«Альтиус» представляет собой тяжелый БПЛА большой дальности. Он может нести разную полезную нагрузку, включая вооружение. О первом применении оружия новым беспилотником стало известно в июне. Тесты провели на одном из военных полигонов.

БПЛА снабдили универсальным комплексом вооружения, уже нашедшим применение на беспилотнике «Орион». «Альтиус» способен использовать свободнопадающие и корректируемые бомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.

Взлетная масса «Альтиуса» составляет приблизительно шесть тонн. БПЛА может брать полезную нагрузку, масса которой превышает тонну. Основа силовой установки — два турбовинтовых двигателя.

Напомним, на днях впервые продемонстрировали кадры сброса бомбы с ударного БПЛА «Охотник». А еще раньше в Сеть выложили видео, на котором упомянутый выше «Орион» сбивает ракетой другой дрон.