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Российский БПЛА «Орион» показал возможности истребителя, уничтожив ракетой другой дрон

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БПЛА «Орион»
БПЛА «Орион».
Источник изображения: Студия Александра Рогаткина

На ютьюб-канале «Студия Александра Рогаткина» выложили видео, показывающее уничтожение новым российским БПЛА «Орион» беспилотника вертолетного типа.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» называют лучшим российским ударным БПЛА из числа стоящих на вооружении. Ранее в Сеть выкладывали кадры его боевого применения в Сирийской Арабской Республике, а на новом видео можно рассмотреть, как дрон поражает беспилотный вертолет.

Испытания провели на крымском полигоне. Во время них беспилотник сбил цель управляемой ракетой, дистанция составила четыре километра. «Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и могут уничтожать вражеские дроны», — говорится в описании к ролику.

Воздушный бой дронов / ©Студия Александра Рогаткина

«Орион» относят к средневысотным БПЛА большой продолжительности полета (MALE, Medium Altitude, Long Endurance). Разработчик — компания «Кронштадт». Дрон может вести визуальную, радиолокационную или радиотехническую разведку, долго патрулируя заданный район. Продолжительность полета «Ориона» — 24 часа.

Вооружение дрона представлено в том числе корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20 и КАБ-50, управляемой планирующей авиабомбой УПАБ-50 и управляемой ракетой Х-50. Максимальная масса полезной нагрузки составляет 200 килограммов. Максимальная взлетная масса — 1000 килограммов. Крейсерская скорость аппарата — 120-200 километров в час.

Первый комплекс «Орион», переданный в войска. Две машины управления и три беспилотника

Источник изображения: НТВ

Экспортный вариант беспилотника получил обозначение «Орион-Э». Версию для Вооруженных сил России называют «Иноходцем».

По словам руководителя компании «Кронштадт» Сергея Богатикова, радиус применения «Орион-Э» повысят за счет спутниковой связи. Сейчас им можно управлять по радиоканалу на дальности 250 километров.

В будущем Россия получит даже более совершенные БПЛА. Следующей ступенью после «Ориона» называют БПЛА «Сириус». Весной стало известно, что строительство первого опытного образца завершат в следующем году. «Сириус» унифицировали с «Орионом» по таким ключевым составляющим, как наземный комплекс управления, бортовое оборудование и силовая установка.

Настоящую же революцию связывают с перспективным ударным БПЛА «Охотник», который недавно впервые показали в версии с плоским соплом. Это чрезвычайно крупный аппарат, взлетная масса которого, по оценкам, достигает 25 тонн. Предположительно, он может нести боевую нагрузку массой примерно в три тонны. Серийные БПЛА российские военные начнут получать в середине десятилетия.

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Россия
Сирия
Продукция
F-16
Орион БПЛА
Охотник-У
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Минoбороны РФ
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