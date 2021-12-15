Впервые представлен БПЛА «Охотник», имеющий плоское сопло

Российские авиастроители впервые показали новую версию беспилотного аппарата «Охотник». В отличие от первого варианта, она имеет плоское сопло, призванное снизить заметность БПЛА.

Выкатку новой версии С-70 «Охотник» провели на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. Главной ее особенностью стало плоское сопло двигателя, призванное снизить радиолокационную заметность.

Сообщается также, что для беспилотника создают новый пункт управления. Все это существенно повысит возможности авиационного комплекса.

БПЛА «Охотник» Источник изображения: rostec

Работы по программе «Охотник» ведут с 2011-го. Аппарат впервые поднялся в небо в августе 2019 года: ранний вариант получил традиционное реактивное сопло. Позже состоялся первый совместный полет БПЛА и нового истребителя пятого поколения Су-57.

БПЛА «Охотник» Источник изображения: rostec

Технические возможности аппарата в точности неизвестны. Предположительно, он сможет применять широкий набор вооружения класса «воздух — поверхность». Боевая нагрузка, по некоторым данным, достигает трех тонн. Взлетную массу оценивают в 25 тонн.

Напомним, в ноябре Россия представила облик БПЛА, выполненного на базе истребителя нового поколения Checkmate. Сам боевой самолет чаще всего рассматривают в контексте поставок на экспорт.