Войти
Naked Science

Впервые представлен БПЛА «Охотник», имеющий плоское сопло

408
0
0
БПЛА «Охотник»
БПЛА «Охотник».
Источник изображения: rostec

Российские авиастроители впервые показали новую версию беспилотного аппарата «Охотник». В отличие от первого варианта, она имеет плоское сопло, призванное снизить заметность БПЛА.

Выкатку новой версии С-70 «Охотник» провели на территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. Главной ее особенностью стало плоское сопло двигателя, призванное снизить радиолокационную заметность.

Сообщается также, что для беспилотника создают новый пункт управления. Все это существенно повысит возможности авиационного комплекса.

БПЛА «Охотник»

Источник изображения: rostec

Работы по программе «Охотник» ведут с 2011-го. Аппарат впервые поднялся в небо в августе 2019 года: ранний вариант получил традиционное реактивное сопло. Позже состоялся первый совместный полет БПЛА и нового истребителя пятого поколения Су-57.

БПЛА «Охотник»

Источник изображения: rostec

Технические возможности аппарата в точности неизвестны. Предположительно, он сможет применять широкий набор вооружения класса «воздух — поверхность». Боевая нагрузка, по некоторым данным, достигает трех тонн. Взлетную массу оценивают в 25 тонн.

Напомним, в ноябре Россия представила облик БПЛА, выполненного на базе истребителя нового поколения Checkmate. Сам боевой самолет чаще всего рассматривают в контексте поставок на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
НАЗ Чкалова
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
10.08.2021
Озвучены сроки начала производства модернизированного Су-57
09.08.2021
Засада для «Охотника». Какие проблемы ждут российский боевой беспилотник-невидимку
06.08.2021
В Новосибирске Шойгу проверил ход работ по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник»
06.08.2021
Шойгу проверил ход работ по созданию тяжелого беспилотника "Охотник"
17.09.2020
Жэньминь жибао (Китай): какова боеспособность многоцелевого российского стелс-беспилотника «Охотник»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео