Впервые показан сброс бомбы ударным БПЛА «Охотник»

В репортаже Александра Рогаткина из телепрограммы «Вести недели» показали кадры испытаний бомбового вооружения на беспилотном аппарате «Охотник». Ранее БПЛА впервые продемонстрировали с плоским соплом.

На репортаж с кадрами бомбометания с тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» обратил внимание телеграм-канал Dambiev.

На них можно видеть, как беспилотник сбрасывает крупную бомбу из внутреннего отсека. Кроме того, показан момент поражения наземной цели.

О первых испытаниях «Охотника» бомбометанием стало известно в январе. Как сообщал источник РИА Новости в военно-промышленном комплексе, БПЛА провел серию сбросов, показав высокую точность. Речь шла о неуправляемых 500-килограммовых бомбах, расположенных на внутренних держателях.

Момент поражения цели Источник изображения: Россия 1

Вооружение С-70 «Охотник» размешают внутри для соблюдений требований малозаметности. Важным шагом на этом пути стала установка на беспилотник плоского сопла. Впервые новую версию БПЛА показали в декабре.

Технические возможности аппарата держат в тайне. Согласно оценкам, он будет применять широкий набор вооружений класса «воздух — поверхность». Массу боевой нагрузки оценивают в диапазоне от 2,8 тонны до примерно восьми тонн.