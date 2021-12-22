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Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке

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Изображение: Google maps
Изображение: Google maps.

Пользователь Reddit нашел малозаметный бомбардировщик B-2 на картах Google

В США заметили необычный летательный аппарат на картах Google. Пользователь Reddit опубликовал скриншот, демонстрирующий спутниковое изображение самолета, который похож на стратегический стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.

Изображение на карте размыто. Пользователи предположили, что снимок сделал спутник Maxar Technologies, который измерил интенсивность трех диапазонов цвета и объединил их в изображение.

Судя по снимку, спутник запечатлел полет бомбардировщика Northrop B-2 Spirit, который отличает характерная форма и схема «летающее крыло». Необычная конструкция самолета обуславливает сниженную заметность B-2 Spirit.

Ранее B-2 Spirit попал в объективы по время прохождения ремонта. На снимок самолета, который считается самым дорогим в мире, обратило внимание издание The Drive. Бомбардировщик проходил ремонт в городе Палмдейл.

В сентябре на спутниковых снимках Planet Labs обнаружили B-2 Spirit, который совершил аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури. У самолета произошел отказ гидравлической систем во время полета.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
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