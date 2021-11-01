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В США показали ремонт самого дорогого самолета в мире

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Источник изображения: Фото: David McNew / Reuters

Находящийся на ремонте в калифорнийском городе Палмдейл один из американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit, являющийся самым дорогим самолетом в мире, показали на фотографии. На соответствующий снимок обратило внимание издание The Drive.

В публикации отмечается, что стоимость часа полета B-2 Spirit составляет 170 тысяч долларов. Одной из проблем обслуживания стратегического бомбардировщика, построенного по технологии 1980-х годов, называется недостаток комплектующих. Тем не менее, как пишет издание, благодаря достижениям в материаловедении и автоматизации обслуживание малозаметного самолета в настоящее время проводить легче, чем когда-либо ранее.


Капитальные работы с B-2 Spirit проводятся, как напоминает The Drive, каждые девять лет.

В сентябре тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершивший аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури, попал на спутниковый снимок компании Planet Labs.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
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