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Аварийно севший стратегический бомбардировщик B-2 показали из космоса

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Источник изображения: Фото: Reuters

Тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершивший аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури, показали из космоса. Спутниковый снимок, полученный от компании Planet Labs, опубликовало издание The Drive.


На фотографии заметно, как самолет, накренившись на левое крыло, находится вне пределов взлетно-посадочной полосы на лужайке. Источники The Drive сообщают, что у самолета во время полета произошел отказ гидравлической системы, после чего при посадке вышло из строя левое шасси.

Соответствующий инцидент произошел 14 сентября во время выполнения плановой учебной миссии. Пострадавших и возгораний нет.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
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