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Стратегический бомбардировщик B-2 ВВС США совершил аварийную посадку

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Источник изображения: Фото: Kenny Holston / U.S. Air Force photo / Reuters

Тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури, сообщает The Drive.

В результате посадки самолет получил незначительные повреждения. Сбой произошел во время выполнения плановой учебной миссии. Пострадавших и возгораний нет. Причины случившегося выясняются.

В сентябре американский журнал Popular Mechanics напомнил, что «B-2 изначально предназначался для проникновения вглубь СССР для сбрасывания ядерных гравитационных бомб».

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Ядерный щит
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