В США вспомнили бомбивший Югославию вместо СССР «крутой» самолет

Тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit является «крутым самолетом», который, в отличие от других, «намного труднее найти и отследить», пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание вспоминает, как «впервые в истории два B-2 были отправлены для проникновения в воздушное пространство противника в военное время без помощи самолетов поддержки союзников». «Всего 12 днями ранее вражеская ракета класса "земля-воздух" в том же воздушном пространстве сбила американский самолет F-117, который обладал такими же малозаметными характеристиками, как и B-2», — пишет журнал.

Popular Mechanics отмечает, что у B-2 Spirit «не было никакого защитного оружия, и у них не было достаточной скорости, чтобы обогнать вражеские ракеты "земля-воздух" или истребители». «В то время как B-2 изначально предназначался для проникновения вглубь СССР для сбрасывания ядерных гравитационных бомб, в середине 1990-х годов он дополнительно получил возможность сбрасывания обычных бомб весом 20 тонн», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что, поскольку B-2 Spirit летал на больших высотах, он «сбрасывал бомбы с потрясающей точностью сквозь облака, ветер и дождь». «По данным ВВС США, B-2 был ответственен за уничтожение 33 процентов сербских целей за первые восемь недель участия США в войне в Косово. Спустя 78 дней война закончилась, когда сербы капитулировали», — уверяет журнал, отмечая, что «боевой дебют B-2 был звездным».

В апреле 2020 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорилось на видео.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.

Иван Потапов