Войти
Lenta.ru

В России раскрыли сроки серийных поставок «Циркона»

190
0
0
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ.

Министр обороны Шойгу: серийные поставки ракеты «Циркон» начнутся в 2022 году

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл сроки серийных поставок крылатой ракеты «Циркон» в войска. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства он отметил, что поставки боеприпаса начнутся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки», — отметил Шойгу.

Также министр отметил, что более 258 миллиардов рублей направят на поставку высокоточных средств поражения. По его словам, к 2026 году число крылатых ракет разных типов увеличится в два раза, а количество носителей высокоточного оружия большой дальности возрастет на 30 процентов.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках испытаний. Боеприпас поразил цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

В ноябре источник ТАСС в Минобороны сообщил о начале производства ракет «Циркон». Он отметил, что боеприпасы изготавливают на Реутовском НПО машиностроения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
Похожие новости
01.10.2021
Экс-начальник главного штаба РВСН сомневается в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР
01.02.2021
От "Циркона" до "Гонца": армия отчиталась о поставках вооружения
01.02.2021
Новый Единый день приемки военной продукции
19.10.2020
«Циркон» материализовал мечты России о превосходстве
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:32
  • 1126
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных