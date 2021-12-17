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«Адмирал Горшков» поразил мишень в Архангельской области с помощью «Циркона»

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил мишень на полигоне Чижа гиперзвуковой ракетой «Циркон»

В рамках испытаний в России произвели пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» из Белого моря поразил цель в Архангельской области с помощью крылатой ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области» — отметили в Минобороны.

В сообщении подчеркнули, что цель успешно поражена, а полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Закрытие района и безопасность стрельб обеспечили надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Ранее источник в судостроительной области рассказал о перевооружении подводной лодки «Челябинск». Он отметил, что лодку оснастят универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон».

В ноябре экипаж фрегата «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу по морской мишенной позиции, которая находилась на удалении более 400 километров.

В октябре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил об успешном завершении испытаний ракеты «Циркон» с борта подводной лодки. Ракету запустили с атомной подводной лодки «Северодвинск» из подводного положения.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
К-442 Челябинск
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
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СФ
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