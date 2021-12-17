«Адмирал Горшков» поразил мишень в Архангельской области с помощью «Циркона»

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил мишень на полигоне Чижа гиперзвуковой ракетой «Циркон»

В рамках испытаний в России произвели пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» из Белого моря поразил цель в Архангельской области с помощью крылатой ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области» — отметили в Минобороны.

В сообщении подчеркнули, что цель успешно поражена, а полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Закрытие района и безопасность стрельб обеспечили надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Ранее источник в судостроительной области рассказал о перевооружении подводной лодки «Челябинск». Он отметил, что лодку оснастят универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон».

В ноябре экипаж фрегата «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу по морской мишенной позиции, которая находилась на удалении более 400 километров.

В октябре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил об успешном завершении испытаний ракеты «Циркон» с борта подводной лодки. Ракету запустили с атомной подводной лодки «Северодвинск» из подводного положения.