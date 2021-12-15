Войти
Lenta.ru

Российскую подводную лодку переделают в носитель «Циркона»

344
0
0
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

РИА Новости: атомную подлодку «Челябинск» модернизируют в носитель крылатых ракет «Циркон»

Российскую атомную подводную лодку «Челябинск» переделают в носитель крылатых ракет «Циркон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, работы по модернизации субмарины на Дальневосточном заводе «Заезда» намечены на 2022 год. Так, «Челябинск» оснастят универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон». «Его боевой потенциал возрастет многократно», — отметил источник.

Подлодка «Челябинск» была заложена в 1987 году по проекту 949А и спущена на воду в 1990 году. Входит в состав Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что «Цирконы» поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. По информации источника ТАСС, первым штатным носителем ракет станет атомная подводная лодка проекта 885М «Пермь».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-442 Челябинск
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
949А Антей
ТОФ
Похожие новости
14.09.2021
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
30.12.2020
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое
03.03.2020
АПЛ «Ясень-М»: «свирепый русский кит» потряс мировой океан (Чжунго цзюньван, Китай)
03.12.2019
Путин заявил о необходимости усилить боевой потенциал ВМФ РФ гиперзвуковыми "Цирконами"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:24
  • 196
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео